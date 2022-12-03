عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عروس تتخلص من خطيبها داخل الشقة بالمحلة.. واعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح قاصر السلام.. إقرأ الحادثة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها : 

محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الإنضمام إلى جماعة إرهابية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» وتمويل الإرهاب المتهم فيها عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و30 آخرون.

 

عروس تتخلص من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما بالمحلة.. فيديو

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مقتل عريس شنقا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بـ 5 أيام داخل عش الزوجية الأمر الذي أثار  الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم كارو و4 سيارات بشارع البحر بطنطا

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو و4 سيارات ملاكي بسبب السرعه الزائده الجنونية وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

 

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

حالة من الحزن تشهدها قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا بعد تشييع جنازة عروسين  لقيا مصرعهما اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزلهما بالقرية  بعد زفافها بسبعة ايام فقط.

أهالي القرية

وأكد أهالي القرية ان العروسان كانا يتمتعان بالطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق وانهما تم عقد قرانهما الاسبوع الماضي وسط فرحة أهالي القرية الا أنهما استيقظا اليوم على نبأ وفاتها الأمر الذي اصاب الجميع بالذهول والصدمه.

 

خوفت تفضحني.. اعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح طفلة السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من طفلة عمرها 5 سنوات بعد فشله في التعدي عليها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لكشف ملابساتها الحقيقية.

 

إصابة أسرة كاملة فى انقلاب سيارة بـ مطروح

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة واثنين من نجليهما فى حادث انقلاب سيارة  بطريق مطروح السلوم  وتم نقل المصابين لمستشفى  النجيلة .

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق مطروح السلوم امام مدينة النجيلة  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

الحوادث قسم الحوادث الاخبار جنايات القاهرة مدينة المحلة الكبري الغربية شارع البحر الرئيسي مدينة طنطا مركز ديرمواس جنوب المنيا نيابة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

مطلقة وأمها قتلت على يد ابن الجيران.. حكايات صادمة حول عايدة غنيم

موضوعات متعلقة

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

القصة الكاملة لأزمة الفنانة منة شلبي في واقعة حيازتها مخدرات بالمطار.. نشرة الحوادث

كان عارف اني بخونه.. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

للاحتفال بعيد الاتحاد.. أعلام الإمارات تنتشر في شوارع البحرين| شاهد

حكم التدخل في خصوصيات الناس.. دار الإفتاء تجيب

بحد أدنى 15%.. خطاب بالبرلمان لـ زيادة المعاشات وتعديل القانون الجديد

105 لقشر البياض .. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

الدولار بكام؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022| فيديو

صفعة لتل أبيب.. سجن شرطي إسرائيلي 18 شهر في تايلاند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ