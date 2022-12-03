عروس تتخلص من خطيبها داخل الشقة بالمحلة.. واعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح قاصر السلام.. إقرأ الحادثة

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الإنضمام إلى جماعة إرهابية .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» وتمويل الإرهاب المتهم فيها عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و30 آخرون.

عروس تتخلص من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما بالمحلة.. فيديو

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مقتل عريس شنقا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بـ 5 أيام داخل عش الزوجية الأمر الذي أثار الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم كارو و4 سيارات بشارع البحر بطنطا

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو و4 سيارات ملاكي بسبب السرعه الزائده الجنونية وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

حالة من الحزن تشهدها قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا بعد تشييع جنازة عروسين لقيا مصرعهما اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزلهما بالقرية بعد زفافها بسبعة ايام فقط.

أهالي القرية

وأكد أهالي القرية ان العروسان كانا يتمتعان بالطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق وانهما تم عقد قرانهما الاسبوع الماضي وسط فرحة أهالي القرية الا أنهما استيقظا اليوم على نبأ وفاتها الأمر الذي اصاب الجميع بالذهول والصدمه.

خوفت تفضحني.. اعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح طفلة السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من طفلة عمرها 5 سنوات بعد فشله في التعدي عليها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لكشف ملابساتها الحقيقية.

إصابة أسرة كاملة فى انقلاب سيارة بـ مطروح

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة واثنين من نجليهما فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم وتم نقل المصابين لمستشفى النجيلة .

تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق مطروح السلوم امام مدينة النجيلة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.