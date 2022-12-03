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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب معاكسة زوجته.. عامل يمزق جسد آخر بمنشار فى القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أصيب عامل بمعرض سيارات على يد شخص بجرح طعني بالصدر بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، خلال مشاجرة نشبت بينهما، باستخدام صفيحة منشار، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجة المتهم، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر باستخدام صفيحة منشار.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "ش ع ر"، 35 سنة، عامل بمعرض سيارات، ومقيم دائرة مركز شرطة بنها مصاب بجرح طعني بالصدر، خلال مشاجرة بينه وبين "م ا ر"، 50 سنة بسبب قيام الأول بمعاكسة زوجة الثاني، خلال تواجده بمحل عمله أسفل سكن المتهم، وتعدي عليه باستخدام صفيحة منشار.

مستشفى بنها الجامعي


وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وجرى تقديم العلاج اللازم، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية قسم شرطة

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