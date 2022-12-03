عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفعة 2022 من الذكور والإناث

سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. اليوم

صدى البلد

يبدأ مجلس الدولة، اليوم السبت فتح باب سحب الملفات لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، .
 

بأمر القضاء .. رفض ترقية موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات

أحدث فوضى باللجنة.. تأييد رسوب طالب بالثانوية العامة


ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من  اليوم 3 ديسمبر 2023 وحتى 19 ديسمبر، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 

تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري.. تعرف عليها

دهسه وهو على الرصيف.. شاهد فجيعة والدة علاء ضحية حادث فيصل


وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالي:-

* التقدم للذكور والإناث.
* ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
* اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
* وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
* وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم ۱۰۱۰۰۸۰۱ باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد الشرطة كليات الحقوق والشريعة الشريعة والقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

هل من تأخر رزقه مبتلى أم مغضوب عليه؟.. رد عجيب للإفتاء

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بأمر القضاء .. رفض ترقية موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات

أحدث فوضى باللجنة.. تأييد رسوب طالب بالثانوية العامة

تحويلات مرورية مهمة على الطريق الدائري.. تعرف عليها

دهسه وهو على الرصيف.. شاهد فجيعة والدة علاء ضحية حادث فيصل

جولة جديدة لـ مرتضى منصور بالمحاكم اليوم

حبس متهم بسرقة 16 بطارية سيارة في مصر القديمة

شتمت الرجالة.. هبة قطب أمام القضاء اليوم

سرق الخاتم الماس.. الفنانة ليلى غفران ومحاميها وجها لوجه فى المحاكم

ترشيحاتنا

جدار منزل تتمسك به أوكرانيا ويحاول اللصوص سرقته.. ما القصة؟

مفيش عظام بالقفص الصدري ومنزلها مسكون.. صدمات فى حياة حورية فرغلى

بحضور وزراء ومسئولين.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ 51

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

ما حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ