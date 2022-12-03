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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الذكور والإناث

شروط وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يبدأ مجلس الدولة، اليوم السبت فتح باب سحب الملفات لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.
 

سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. اليوم

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ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من  اليوم 3 ديسمبر 2023 وحتى 19 ديسمبر، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 

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وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالي:-

* التقدم للذكور والإناث.
* ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
* اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
* وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
* وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم ۱۰۱۰۰۸۰۱ باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

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