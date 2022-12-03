الأزهر للفتوى: الإسلام أولى اهتمامًا بذوي الهمم ولم يفرق بينهم وغيرهم في الحقوق

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد كرّم الإسلامُ الإنسانَ، واحترم إنسانيّتَه، وشرع من التشريعات ما يحفظ مصالحَه، ويعينه على أداء رسالته.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في رسالته في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ان الإسلام أولى أصحابَ الهمم والاحتياجات الخاصّة تقديرًا واهتمامًا كبيرين بما يصون إنسانيّتَهم وكرامتهم، ويجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمعات، فلم يفرّق بينهم وبين غيرهم في الحقوق، وأزال عنهم كل مشقّة.



وفي سيرة سيدنا رسول الله والتاريخ الإسلامي نماذج مشرفة من أصحاب الهمم الذين تبوأوا مكانة عليا في علوم الدين، ومواقع التأثير في المجتمع.