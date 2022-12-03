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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

أسفر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي أمام قرية المطيعة بمركز أسيوط عن إصابة 7 أشخاص ما بين غيبوبة تامة وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام. 

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة رقم 6179 ي ص ج ملاكي وسيارة رقم 9543 ي أ ل ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية المطيعة. 

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أسفر الحادث عن إصابة كلا من " عمرو. س. ح  36 عاماً، مقيم قرية باقور بمركز أبوتيج" اشتباه كسر بالفقرات "، و" أسامة. ف. ن "   45 عاما،" جرح قطعي بجبهة الراس حوالي 3سم مع كدمات متفرقة "، و" همت أ. ع "   35 عاماً، مقيم البداري،" اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالضلوع " و" فاطمة. ن. م"  16 عاماً، مقيمة قرية المطيعه، "جرح بالجبهة حوالي 10سم " و ولدها. نبيل. م. ث"   42  عاماً مقيم قرية المطيعة،  "اشتباه كسر بالذراع الأيسر"، و "سهير. ظ. ر"   57 عاماً، مقيمة منطقة الحمراء بمدينة أسيوط، " كدمات متفرقة بالظهر والكتفين"، و حسام. ع. م "  39 عاماً، مقيمة مدينة المعلمين بمدينة أسيوط" غيبوبة  تامة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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