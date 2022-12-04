غزل المحلة: بابافاسيليو يمتلك عرضا من المصري مقابل 50 ألف دولار شهريا

بابافاسيليو

كشف أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم حقيقة رحيل بابافاسيليو لتدريب فريق المصري البورسعيدي.

قال أسامة خليل لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أتلق أي اعتذار رسمي من بابافاسيليو أو مساعده عبد الباقي جمال عن تدريب الفريق حتى الآن".

وأضاف: "معنى غياب المدرب يوم عن التدريب أنه قرر الرحيل.. بابافاسيليو حصل على مستحقاته كاملة سواء الراتب أو المكافآت مثله مثل باقي اللاعبين".

وواصل: "راتب بابافاسيليو المذكور في العقد مُحدد بالجنيه المصري بما يُعادل 12 ألف دولار والشرط الجزائي في عقده قيمته شهرين".

وختم حديثه قائلا: "لم أوافق على رحيل بابافاسيليو للنادي المصري ولا أستطيع ذلك، حرصا على فريق المحلة وجماهيره العريضة، بابافاسيليو أخبرني بامتلاكه عرضا من النادي المصري مقابل 50 ألف دولار شهريا وأنه لا يُمكنه رفض ذلك العرض ولكنني في المقابل، لا يُمكنني التفريط في حق النادي".