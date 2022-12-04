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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

صدى البلد

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء اليوم، حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضاً لها في مصر،وكذلك المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة.


 وشارك فى العرض بعض المشاهير على رأسهم النجم محمد حماقى وعمرو يوسف وأحمد حاتم وغيرهم.


 وفى هذا التقرير نعرض لكم البوم الصور..

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي حرص على تقديم التهنئة للسيدPietro Beccari الرئيس والرئيس التنفيذي لدار الأزياء ديور، ولنائبه، على إقامة هذا الحفل الرائع وعلى اختيارهم لمصر ولمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة العرض الخاص بدار أزياء ديور، كما قام بتقديم هدية تذكارية لهم باسم المجلس الأعلى للآثار تقديراً لذلك.

كما شارك في الحضور الأستاذ أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم.

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المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات محمد حماقي المشاهير الجيزة الدكتور مصطفى وزيري عرض أزياء عمرو يوسف أهرامات الجيزة

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