علي جمعة: اللي زعلانين من نحر الأضاحي ميعرفوش نظرية التسخير

معبرا عن اندهاشه..

استغرب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، من حزن البعض من نحر الأضاحي عند المسلمين، قائلا "الناس مش عارف زعلانة ليه زي ما يكون هم اللي ذبحوا".

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هؤلاء فعلوا ما يسمى بالقياس الخطأ، حيث قاسوا ما سخره الله لبني آدم على بني آدم، فيقولون بأن هذا الحيوان كائن مثل الإنسان، ونسوا أن هذا الحيوان مسخر للإنسان في هذا الكون.



وأكد أنه لابد من الحديث عن نظرية التسخير وإعادة شرحها للناس، وهي أن كل ما في الكون مسخر لخدمة الإنسان.

وأشار إلى أن الإسلام مع ذلك نهانا عن إيلام الحيوان وقت النحر، فيقول النبي "وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" وعند النحر علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم.