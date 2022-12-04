عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على تفاصيل برنامج أسبوع نوبل 2022 وأبرز فعالياته

صدى البلد

تستعد أكاديمية السويد، لإطلاق أسبوع نوبل، فى الفترة من 6 وحتى 12 ديسمبر الجارى، والذى يتخلله حفل تسليم جوائز نوبل العالمية، والتى تم الإعلان عنها فى أكتوبر 2022.

 

ففى يوم 6 ديسمبر، يعقد مؤتمر صحفى للفائز بجائزة نوبل للأدب، وهى الكاتبة الفرنسية آنى إرنو، الملقبة بـ سيدة الأدب الفرنسى، والفائزة بجائزة هذا العام، وذلك "للشجاعة والبراعة التى اكتشفت بها الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية"، حسبما جاء فى حيثيات منحها الجائزة.

 

كما يعقد فى نفس اليوم، مؤتمر صحفى للفائز بجائزة نوبل فى الطب، والتى منحت للباحث السويدي سفانتي بابو، المقيم في ألمانيا، لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

txt

ذكرى وفاة المؤرخ عبد الرحمن الرافعي.. محطات في حياته

txt

الأحد.. نورانيات الفنان أحمد القط تُضيء جاليري Demi

أيضا يعقد مؤتمر صحفى للحائزة على جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2020، وهى أندريا غيز،  لتتحدث عن الثقوب السوداء.

وفى يوم 7 ديسمبر، يعقد مؤتمر صحفي للحائزون على جوائز في الفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية، كما يعقد فى نفس اليوم أيضا، مؤتمرا صحفيا للحائز على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية لعام 2021، جوشوا أنجريست وجويدو إمبينز حول قياس ما يصعب قياسه.

 

وفى يوم 8 ديسمبر، تعقد محاضرات حول جائزة نوبل في الفيزياء، وجائزة نوبل في الكيمياء، وجائزة في العلوم الاقتصادية، وفى المساء يعقد حفل عشاء للفائزون بجوائز نوبل.

وفى يوم 9 ديسمبر، يعقد حوار أسبوع نوبل 2022 - مستقبل الحياة، وفى هذا الحوار سوف يتطلع الحاضرون إلى مستقبلنا على أمل جعل الحياة أفضل للجميع، بالإضافى إلى مناقشة مشروع الطالب "ساعد عالمًا" والذى يتحدث فيه ديفيد ماكميلان الحائز على جائزة الكيمياء.

 

ويعمل مشروع "مساعدة عالم" على توصيل طلاب المدارس الثانوية في السويد بمشاريع بحثية وباحثين أصليين ومستمرين.

 

وفى يوم 10 ديسمبر، يقام حفل توزيع جائزة نوبل، ويعقبه  مأدبة جائزة نوبل، فى مجلس مدينة ستوكهولم، كما يقام أضواء أسبوع نوبل، وتكريم فني للحائزين على جائزة نوبل لهذا العام.

نوبل جائزة نوبل جائزة نوبل للأدب الكاتبة الفرنسية آنى إرنو الفرنسية آني إرنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم يواصل الارتفاع والجرام يربح 225 جنيها

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأهلي عداه العيب .. رسالة سيف زاهر لـ كهربا بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

الصين تخضع للشعب.. حكومات المدن تخفف إجراءات كورونا بشكل سريع

احذر.. السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 4_12_2022 | فيديو

قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات الطلاب

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في عمان.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتضن نجوم العالم.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير.. مورجان فريمان وويل سميث في الأهرامات

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ