تعرف على تفاصيل برنامج أسبوع نوبل 2022 وأبرز فعالياته

تستعد أكاديمية السويد، لإطلاق أسبوع نوبل، فى الفترة من 6 وحتى 12 ديسمبر الجارى، والذى يتخلله حفل تسليم جوائز نوبل العالمية، والتى تم الإعلان عنها فى أكتوبر 2022.

ففى يوم 6 ديسمبر، يعقد مؤتمر صحفى للفائز بجائزة نوبل للأدب، وهى الكاتبة الفرنسية آنى إرنو، الملقبة بـ سيدة الأدب الفرنسى، والفائزة بجائزة هذا العام، وذلك "للشجاعة والبراعة التى اكتشفت بها الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية"، حسبما جاء فى حيثيات منحها الجائزة.

كما يعقد فى نفس اليوم، مؤتمر صحفى للفائز بجائزة نوبل فى الطب، والتى منحت للباحث السويدي سفانتي بابو، المقيم في ألمانيا، لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

أيضا يعقد مؤتمر صحفى للحائزة على جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2020، وهى أندريا غيز، لتتحدث عن الثقوب السوداء.

وفى يوم 7 ديسمبر، يعقد مؤتمر صحفي للحائزون على جوائز في الفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية، كما يعقد فى نفس اليوم أيضا، مؤتمرا صحفيا للحائز على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية لعام 2021، جوشوا أنجريست وجويدو إمبينز حول قياس ما يصعب قياسه.

وفى يوم 8 ديسمبر، تعقد محاضرات حول جائزة نوبل في الفيزياء، وجائزة نوبل في الكيمياء، وجائزة في العلوم الاقتصادية، وفى المساء يعقد حفل عشاء للفائزون بجوائز نوبل.

وفى يوم 9 ديسمبر، يعقد حوار أسبوع نوبل 2022 - مستقبل الحياة، وفى هذا الحوار سوف يتطلع الحاضرون إلى مستقبلنا على أمل جعل الحياة أفضل للجميع، بالإضافى إلى مناقشة مشروع الطالب "ساعد عالمًا" والذى يتحدث فيه ديفيد ماكميلان الحائز على جائزة الكيمياء.

ويعمل مشروع "مساعدة عالم" على توصيل طلاب المدارس الثانوية في السويد بمشاريع بحثية وباحثين أصليين ومستمرين.

وفى يوم 10 ديسمبر، يقام حفل توزيع جائزة نوبل، ويعقبه مأدبة جائزة نوبل، فى مجلس مدينة ستوكهولم، كما يقام أضواء أسبوع نوبل، وتكريم فني للحائزين على جائزة نوبل لهذا العام.