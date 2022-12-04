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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل.. واتجاه لتعديل قانون غطاء الرأس

الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك رغم المطالب الدولية بوقف أحكام الإعدام داخل إيران، والتي تشهد اضطرابات منذ شهرين، على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني بعد القبض عليها لمخالفتها قواعد غطاء الرأس.

 

وجاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية في خبر عاجل، ومن المرجح أن يكون تنفيذ حكم اليوم، هو خاص بالأشخاص الأربعة التي أصدرت عليهم محكمة إيرانية حكم الإعدام الأسبوع الماضي بتهمة "التعاون مع المخابرات الإسرائيلية والقيام بعمليات خطف".

 

كذلك، أضافت الوكالة الإيرانية، أن أحكاما بالسجن بين 5 و10 سنوات صدرت بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي والمساعدة في عمليات خطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

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فيما كشفت صحيفة الجاردين البريطانية، عن نية إيران تعديل قانون غطاء الرأس في محاولة لأحتواء موجة الغضب الشعبية الأخيرة، ونقلت عن مصادر داخل السلطات الإيرانية أن الدولة ستراجع قانونًا عمره عقود يلزم المرأة بغطاء رأسها، لإحتواء الاحتجاجات المرتبطة بقواعد اللباس.

وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري : "يعمل كل من البرلمان والسلطة القضائية (بشأن هذه القضية)" بشأن ما إذا كان القانون بحاجة إلى أي تغييرات.

 

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن أنه لم يحدد ما يمكن تعديله في القانون من قبل الهيئتين ، وكلاهما في أيدي المحافظين إلى حد كبير.

وقال المدعي العام إن فريق المراجعة اجتمع يوم الأربعاء مع اللجنة الثقافية في البرلمان "وسيطلع على النتائج في غضون أسبوع أو أسبوعين".

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