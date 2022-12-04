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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المغرب يتحدى إسبانيا قبل موقعة ثمن نهائي المونديال

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على رغبته في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز على إسبانيا في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وقال الركراكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "يجب علينا أن لا نفكر في دور المجموعات مجددًا، وأن نركز فقط على ثمن النهائي، اللاعبون قدموا أداءا أفضل مما توقعنا منهم، وحققوا التأهل إلى الدور التالي".

وأضاف "سوف نواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، فهم فريق جيد ولديهم إمكانيات رائعة، ويعرفون كيف يحافظون على الاستحواذ، نريد أن نكرر إنجاز 2018 فنحن وقتها أثبتنا إننا نستطيع المنافسه أمامهم".

واختتم "بالتأكيد منتخب إسبانيا هو الأقرب للفوز، هدفنا هو التأهل إلى الدور التالي، سنحاول إيجاد أفضل طريقة لتشكيل تهديد لهذا الفريق".

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما حل المنتخب الإسباني ثانيًا برصيد 4 نقاط في المجموعة الخامسة.

المغرب اسبانيا كأس العالم كأس العالم 2022 الركراكي

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