أخبار التوك شو| أخر كلمات الراحل مفيد فوزي.. والأرصاد: شبورة مائية تؤثر على الرؤية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، تعقيبا على انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات ، إن الوزارة اتخذت كل إجراءاتها اللوجستية ، اللازمة لأجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الجولة هو استعدادات الطلاب نفسهم .

وتابع الدكتور طايع عبد اللطيف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الوزارة كرست جهودها في عمل ندوات تعريفية بأهمية الاتحادات الطلابية ، وأهمية اللوائح ، والدور المنوط به عضو الاتحاد ، ورئيس الاتحاد ، مسترسلا : " الاتحادات الطلابية درجة من درجات الوعي وتشكل شخصية الطالب وهو تكليف وليس تشريف " .

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 4-12-2022



أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1834 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1605جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 4-12-2022.

سعر الدولار اليوم





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.53 جنيه للبيع، و24.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.60 جنيه للبيع، و25.68 جنيه للشراء.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، تعقيبا على افتتاح أول مهرجان لـ الزيتون في مصر بحديقة الأورمان، إن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الزيتون، وهناك تطور كبير شهدته زراعة الزيتون في مصر، متابعا أن هناك حلما وهدفا للوصول لـ زراعة 70 لـ 100 مليون شجرة زيتون، للحفاظ على ريادة مصر في زراعة الزيتون.



وتابع "القرش"، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد "، والمذاع على فضائية " تن " ، أن هذا المهرجان هو بمثابة بوابة لفتح الآفاق السوقية لمنتجي الزيتون، وهو نتيجة لتعاون عدد من الجهات بالوزارة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، ليكون هناك دعم لمنتجي الزيتون، وفتح فرص كبيرة للاستثمار في هذا الدعم.

حل الإعلامي الراحل مفيد فوزي ، ضيفا مع الإعلامي “ تامر أمين ” في برنامج “ أخر النهار ” ، في آخر لقاءات تلفزيونية له قبل رحيله صباح اليوم ، الأحد .

وأكد الكاتب الصحفي مفيد فوزي، أن القضية الفلسطينية في قلب الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ذلك في مناسبات هامة عدة.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية، وذلك بسبب تأثرنا بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس، خلال فترة النهار.

العظمى على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة أن بداية الصباح تكون الأجواء مائلة للبرودة، و مع تقدم ساعات النهار، و سطوع أشعة الشمس ، يزداد الشعور بالدفئ و الأجواء المعتدلة، خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ، و محافظات الوجه البحري، واجواء لطيفة على السواحل الشمالية.

قال جمال رائف ،الكاتب الصحفي إن العلاقات المصرية الأردنية استثنائية ومتينة ومميزة للغاية، ودائما ما تنطلق إلى آفاق أرحب، والجيد فيها أنها لم تقتصر على العلاقات الثنائية بين الدول، ولكن انطلقت إلى إحداث نوع من أنواع التكتلات الاقتصادية والاندماج في حراك اقتصادي عربي بالغ الأهمية، بل هو النموذج العربي القائم في فكرة العمل العربي الاقتصادي المشترك سواء من خلال الآلية الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق أو من خلال الانخراط في اتفاقية التكامل من أجل التصنيع التكاملي التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وأضاف رائف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "نتحدث عن نموذج استثنائي في فكرة دعم العلاقات وتطوير العلاقات والانطلاق بها إلى مجالات وآفاق أرحب، هناك علاقات سياسية مهمة للغاية وتطابق في الرؤى تجاه القضية الفلسطينية، ووجهات نظر مشتركة حيال كل القضايا العربية والتسوية السياسية لكل أزمات المنطقة".

أكد الدكتور مجدي خالد استشاري الصحة الإنجابية، أن مبادرة "حقك تنظمي" تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، لتنظيم الأسرة، مضيفاً أن الدراسات أثبتت أن هناك نسبة من السيدات، لديها خوف من استخدام وسائل تنظيم الإنجاب.

أهمية تنظيم الأسرة



وأضاف مجدي خالد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحة الإنجابية مفهوم شامل، و يتضمن الصحة الإنجابية على جميع فترات العمر، مؤكداً أن الصحة الإنجابية، تقوم بالتوعية بكل الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية، منها: الوقت المناسب للحمل، و الوقت المناسب للولادة، وكيفية المباعدة بين الولادات.

توفى الإعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأكد الإعلامي الراحل مفيد فوزي خلال تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج “أخر النهار” والمُذاع عبر فضائية النهار"، أن من يصنع قيمة الإعلامي هم الناس، قائلا عن تفاصيل حالته الصحية: “في حاجة اسمها القنوات المرارية لابد من توسيعها عشان السائل اللي فيها ميضغطش ويعمل تعب”.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن مشروع "مشروعك" هو مبادرة قومية لتنمية فكر ريادة الأعمال في مصر ، موضحا أنه بدأ في منتصف 2015.

وأضاف “ قاسم ” ، عبر اتصال هاتفي عبر فضائية “ دي إم سي ” ، أن برنامج " مشروعك " منتشر في كل أنحاء مصر ، وذلك من خلال 260 مقر ، متابعا : هذا البرنامج يساهم في سد احتياجات السوق المحلي، و نجح توفير 2 مليون فرصة عمل من خلال 200 ألف مشروع متنوع.

تقليل فاتورة الاستيراد