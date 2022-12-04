كأس العالم.. فرنسا تتقدم على بولندا بهدف في الشوط الأول

تقدم منتخب فرنسا على نظيره بولندا، بهدف مقابل لا شيء، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ملخص الشوط الأول:

بدأ منتخب فرنسا بهجوم ضاغط على بولندا في الشوط الأول من أجل إحراز هدف التقدم مبكراً وحسم الصعود إلى الدور القادم في البطولة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 22، سدد ليفاندوفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن مرت بجوار القائم.

وأضاع جيرو كرة بغرابة شديدة بعدما مررها له ديمبلي في الدقيقة 29، لكنه سددها خارج المرمى.

وفي الدقيقة 34، سدد كاش لاعب منتخب بولندا كرة قوية من خارج المنطقة ولكنها مرت بعيد عن المرمى.

وفي الدقيقة 36، سدد هيرنانديز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها تشيزني ببراعة.

وفي الدقيقة 37، سدد ليفاندوفسكي كرة من داخل منطقة الجزاء لكن فاران يُخرجها من على خط المرمى.

ثم نجح جيرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44، حيث تلقى تمريرة رائعة من مبابي لتضعه أمام المرمى ليسجلها بقوة على يسار الحارس.

تشكيل فرنسا أمام بولندا

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، رافاييل فاران، أوباميكانو، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشاوميني، أدريان رابيو، جريزمان، ديمبلي.

الهجوم: جيرو، مبابي.

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب بولندا بقيادة تشيسلاف ميشنيفيتش، لمواجهة المنتخب الفرنسي.

ويتواجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب برشلونة الإسباني، بشكل أساسي في تشكيل منتخب بولندا.



تشكيل بولندا أمام فرنسا



حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.



خط الدفاع: ماتي كاش، جاكوب كيويور، كميل جليك، بارتوش بيريزينسكي.

خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي، كريستيان بيليك، بيتور زيلينسكي، جريجوري كريتشوفياك.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، كارول سيفدريسكي.