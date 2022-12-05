عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى عسل: تعرضت لضغوط كبيرة قبل التتويج بلقب هونج كونج

صدى البلد

أكد مصطفى عسل لاعب الإسكواش المصري، أن تتويجه بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، جاء بعد ضغوط كبيرة تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال مصطفى عسل في تصريحات تلفزيونية  "حققت فوزا صعبا، لكن الحمد لله الروح كانت موجودة حتى النهاية ونجحت في حصد اللقب".

وتابع: "المباراة كانت صعبة بالنسبة لي وتعرضت للعديد من الضغوط داخل الملعب وخارجه، خاصة بعد أن أهدرت العديد من النقاط في البداية، بجانب بعض القرارات التحكيمية، لكن روح النادي الأهلي لعبت دورا مهما في الفوز".

وأضاف: "المباراة النهائية كانت من أحلى المباريات التي خضتها في مسيرتي من ناحية التركيز والإصرار على الفوز، الضغط كان كبيرا في ظل غياب علي فرج عن البطولة بجانب خسارة اللاعبين المصريين في ربع النهائي".

وأتم: "أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي على دعمه الدائم لي، النادي دائما يوفر لي كل الدعم وخاصة في النواحي النفسية".

مصر النادي الأهلي هونج كونج نادي الأهلي محمود الخطيب الاسكواش الإسكواش المصري لمباراة النهائية حصد اللقب تصريحات تلفزيونية صطفى عسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

2250 جنيهاً للطفل و3000 للأم.. تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل من مصر للكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ