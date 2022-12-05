مصطفى عسل: تعرضت لضغوط كبيرة قبل التتويج بلقب هونج كونج

أكد مصطفى عسل لاعب الإسكواش المصري، أن تتويجه بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، جاء بعد ضغوط كبيرة تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال مصطفى عسل في تصريحات تلفزيونية "حققت فوزا صعبا، لكن الحمد لله الروح كانت موجودة حتى النهاية ونجحت في حصد اللقب".

وتابع: "المباراة كانت صعبة بالنسبة لي وتعرضت للعديد من الضغوط داخل الملعب وخارجه، خاصة بعد أن أهدرت العديد من النقاط في البداية، بجانب بعض القرارات التحكيمية، لكن روح النادي الأهلي لعبت دورا مهما في الفوز".

وأضاف: "المباراة النهائية كانت من أحلى المباريات التي خضتها في مسيرتي من ناحية التركيز والإصرار على الفوز، الضغط كان كبيرا في ظل غياب علي فرج عن البطولة بجانب خسارة اللاعبين المصريين في ربع النهائي".

وأتم: "أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي على دعمه الدائم لي، النادي دائما يوفر لي كل الدعم وخاصة في النواحي النفسية".