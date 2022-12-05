تعيين مختار سقاو بالأمانة المركزية لحزب مصر أكتوبر

أصدر حزب مصر أكتوبر بقيادة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب والدكتور محمد بدران النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، قرارا تنظيميا بتعيين مختار سقاو، أمين الشباب المساعد بالأمانة المركزية للحزب.

جدير بالذكر أن حزب مصر أكتوبر يسعي لإستقطاب فئة الشباب بجميع مواقعه القيادية في تجربة فريدة لحزب شبابي يسعى لتدريب وتمكين الشباب، تماشيا مع سعي القيادة السياسية للدولة المصرية.

قرار حزب مصر أكتوبر

وعقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مصر أكتوبر، بحضور د. جيهان مديح رئيس الحزب و د. محمد بدران النائب الأول والأمين العام ود. هشام الحداد أمين الشباب المركزي، مؤخرا، جلسة حوارية تناقش قضايا الأسرة والتماسك الاجتماعي وقضايا الإسكان والبناء، وذلك في إطار الـ 100 جلسة حوارية المزمع عقدها بشهر نوفمبر.

حضر الجلسة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، م.ابراهيم رمضان ، د. ريهام الشبراوي مقرر مساعد بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، د. ماير جرجس المدرس المساعد بالجامعة الأمريكية، مقرر مساعد لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة.