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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. أول تعليق من نيمار عقب فوز البرازيل على كوريا.. وأسماء جلال تتصدر تريند تويتر

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بفستان جذاب ونظارة شمس.. هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة هدي المفتي بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هدي المفتي من داخل منزلها، مرتدية فستان أنيق باللون الأخضر، مع نظارة شمس باللون الأسود، وهي ممسكة بكعكة عيد ميلادها في يدها. 

قدام مرايتها| ياسمين صبري تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور.. ومتابعون: كفاية تخسي

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت ياسمين صبري في الصورة، من أمام المرآة، بملابس كاجوال، ونالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. 

قدر الله وما شاء فعل.. محمد سعيد محفوظ يكشف تفاصيل اندلاع حريق بسيارته

كشف الكاتب والإعلامي المصري الدكتور محمد سعيد محفوظ، عن اندلاع حريق في سيارته؛ بسبب عطل مفاجئ في الكهرباء.

ونشر محمد سعيد محفوظ صورًا وفيديوهات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من حريق سيارته علي الطريق.

البرازيل تكتسح تريند تويتر عقب الفوز على كوريا.. ومغردون: نكهة كأس العالم

تأهل منتخب البرازيل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16.

وتصدر هاشتاج “البرازيل” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

أسماء جلال تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يشيدون بدورها في مسلسل الغرفة 207

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر أسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر".

كل الشرف والمجد.. أول تعليق من نيمار عقب فوز البرازيل على كوريا

احتفل نيمار دا سيلفا، لاعب المنتخب البرازيلي وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بفوز البرازيل علي كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 من مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

نيمار البرازيل اسماء جلال الغرفة 207 كأس العالم

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