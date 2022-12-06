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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مسرح ورحلات وورش تعليم.. تعريف طلاب المدارس بطرق ترشيد المياه بسوهاج

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة تستهدف خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجاري طلاب 50 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية وازهرية بجميع مراكز المحافظة.

وذلك لتنفيذ انشطة توعوية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

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محافظة سوهاج

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وانه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس.

والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب كما يتم توعية طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي.

وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى طلاب

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