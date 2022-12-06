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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطوات ترخيص المحال العامة والتجارية بداية من الأحد المقبل

المحال العامة
المحال العامة

تبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسميًا، والذي نص على أن تلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحها لهم القانون، لتعمل تلك المحال في إطار قانوني، لاسيما وأن أغلبها غير مرخصة ولا تستفيد منها الدولة.

وتخضع جميع المحلات والأنشطة التجارية إلى قانون المحال العامة، حيث يلزمها التوجه وتقنين أوضاعها في ضوء اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة، ولا يستثنى أي محال أو نشاط تجاري من الترخيص، وذلك وفقًا للقانون ولتأكيد اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي شددت على أنه لن يترك محل بدون ترخيص.

ويعمل قانون المحال العامة على تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقها من ترخيص وتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجارية، والتي كانت تعمل دون أن تحقق أي عوائد للدولة، بالرغم من المكاسب التي تحققها كونها أنشطة مربحة.

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خطوات الترخيص

وبداية من يوم الأحد المقبل، يمكن لأصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية اتباع الخطوات التالية من أجل استخراج تراخيص المحال العامة:

- التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص.
- تقديم المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادارة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
- يقوم المركز المختص بالرد المسبب على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من التقديم
- يعد الطلب مقبولا تلقائيًا في حالة عدم الإخطار.
- يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، في حال تم قبول الطلب مبدئيًا.
- دفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لما تقرره اللجنة.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر
- في حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز باإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لاتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد  ذات الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إنن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

تراخيص مؤقتة

نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

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العقوبات

حدد قانون المحال العامة عقوبات مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما حظر تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص.

ويعابق من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون تخريص بالتالي:

- غرامة لا تقل عن 20  ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص.

- يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.

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