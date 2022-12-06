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تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ”، تغطية خاصة عبر تسريبات المقاطع الصوتية الخاصة بتعذيب مديرة لإحدى الحضانات في الإسكندرية للأطفال . 

و يرصد الفيديو التالي أبرز التفاصيل الخاصة بتلك التسريبات لتعذيب الأطفال في الحضانة

شاهد الفيديو 

لُقبت بالجاحدة بلا مشاعر ولا قلب.. تسجيل صوتى يفضح مديرة حضانة شهيرة بالإسكندرية تقوم بترويع  وتعذيب الأطفال.

أثارت واقعة مديرة حضانة شهيرة بالإسكندرية، غضب رواد السوشيال ميديا؛ بعدما اطلعوا على التسجيلات والتسريبات التى انتشرت بتعذيب الأطفال وقاموا بتداول أكثر من سكرين شوت لسرد الواقعة.

مذيعة موقع صدى البلد مريم كمال 

بدأت الواقعة عندما تقدم عددٌ من أولياء الأمور بالبلاغ  رقم 10515 / 2022، ضد مديرة حضانة خاصة، يتهمونها بالتعدي بالضرب على أبنائهم داخل الحضانة، وتسببها في إصابات سابقة ومشاكل نفسية لبعضهم، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال 10 أولياء أمور واستكملت اليوم الاستماع لعدد آخر منهم.

من جانبها قالت سارة هاني  مدرسة سابقة في  ذات الحضانة وصاحبة التسجيل الصوتي للتعذيب إنها عملت لمدة عام بشكل متقطع كمدرسة للغة الإنجليزية، وأنه من المفترض أن  الحضانة مستواها مرتفع جدًا وجيدة؛ لكن تصرفات وسلوك المديرة في ضرب وتعذيب الأطفال كان  أمراً مسيئا لسمعة الحضانة. 

وتابعت   في  مداخلة    هاتفية   " خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:"كنت بشوف الضرب من زمان وكان محظور علينا التعامل مع أولياء الأمور وفي حال التواصل  مع أحدهم كانت تحدث مشكلة ". 

وأكملت: مديرة الحضانة كانت بتضربهم  ضرب مبرح على رؤوسهم وتقوم برفعهم من على الأرض من شعورهم وآذانهم ".

وكشفت أنها حاولت إثناء مديرة الحضانة عن هذا السلوك  قائلة : " حاولت أمنعها لكنها لم تكن تقبل برأي احد وبتقول  أنتوا مش فاهمين حاجه أنا ربيت أجيال". 

 

 

 

 

 

 

 

 

مريم كمال الحضانات الاسكندرية

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