تركي آل الشيخ يهنئ العاهل المغربي بتأهل المنتخب لربع نهائي كأس العالم

هنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المنتخب المغربى بعد تأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.



وكتب آل الشيخ فى تغريدة عبر تويتر "مبروك مولاي محمد السادس مبروك لكل اهل المغرب".

التعادل السلبي استمر وسط صمود من لاعبي المغرب، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.