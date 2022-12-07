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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الكوبيه.. بـ 200 ألف جنيه هيونداي النترا كوبيه

هيونداي كوبيه موديل
هيونداي كوبيه موديل 2005

شهد سوق السيارات المصرى للسيارات المستعملة خلال الفترة الماضية زيادة فى الاسعار مبالغ فيها ، بعد وقوع العديد من الازمات الاقتصادية بداخله الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا منذ عام 2020 ، وحتى الازمة الروسية الاوكرانية .

هيونداي كوبيه موديل 2005

لذلك سعى العديد من المواطنين ، بالبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة .

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وعند بحثنا باحد منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة ، لاحظنا وجود سيارة هيونداي النترا كوبيه موديل 2005 مانويال ، بسعر 200 الف جنيه ، وهذا السعر يعتبر مرتفعا ولكن فى ظل هذه الأزمات فهو مقبول .

 

وعند مشاهدة الإعلان ، وجدنا أن صاحب السيارة وصف إعلان البيع ، قائلا " مرخصة حتى نهاية سنه ٢٠٢٣، و تكيف ثلاجة والمحرك تم عمل عمرة له وعفشة جديدة " أي أن السيارة مقبولة للغاية ولذلك فإن السعر المذكور أعلاه فهو مناسب .

هيونداي كوبيه موديل 2005

وتاتى هيونداي كوبيه موديل 2005 ، بقوة 141 حصان وعزم اقصي للدوران 186 نيوتن/ متر ، من خلال محرك سعته 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات  .

 

وتتسارع السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 ، من وضع الثبات 0 الى 100كم/ ساعة في مدة قدرها 9.5 ثانية .

 

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي كوبيه موديل 2005، فتاتى بطول 1730 مم، عرض 693 مم، و ارتفاع 523 مم ، وطول قاعدة العجلات 996 بوصة .

هيونداي كوبيه موديل 2005

وتضم السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 العديد من تجهيزات السلامة والأمان منها ، ونظام ABSالمانع للانزلاق، وسائد هوائية مزدوجة، و جانبية ، ونظام توزيع الفرامل الكترونيا .

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