لعشاق الكوبيه.. بـ 200 ألف جنيه هيونداي النترا كوبيه

شهد سوق السيارات المصرى للسيارات المستعملة خلال الفترة الماضية زيادة فى الاسعار مبالغ فيها ، بعد وقوع العديد من الازمات الاقتصادية بداخله الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا منذ عام 2020 ، وحتى الازمة الروسية الاوكرانية .

هيونداي كوبيه موديل 2005

لذلك سعى العديد من المواطنين ، بالبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن على منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة .

وعند بحثنا باحد منصات بيع السيارات المستعملة المختلفة ، لاحظنا وجود سيارة هيونداي النترا كوبيه موديل 2005 مانويال ، بسعر 200 الف جنيه ، وهذا السعر يعتبر مرتفعا ولكن فى ظل هذه الأزمات فهو مقبول .

وعند مشاهدة الإعلان ، وجدنا أن صاحب السيارة وصف إعلان البيع ، قائلا " مرخصة حتى نهاية سنه ٢٠٢٣، و تكيف ثلاجة والمحرك تم عمل عمرة له وعفشة جديدة " أي أن السيارة مقبولة للغاية ولذلك فإن السعر المذكور أعلاه فهو مناسب .

هيونداي كوبيه موديل 2005

وتاتى هيونداي كوبيه موديل 2005 ، بقوة 141 حصان وعزم اقصي للدوران 186 نيوتن/ متر ، من خلال محرك سعته 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

وتتسارع السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 ، من وضع الثبات 0 الى 100كم/ ساعة في مدة قدرها 9.5 ثانية .

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي كوبيه موديل 2005، فتاتى بطول 1730 مم، عرض 693 مم، و ارتفاع 523 مم ، وطول قاعدة العجلات 996 بوصة .

هيونداي كوبيه موديل 2005

وتضم السيارة هيونداي كوبيه موديل 2005 العديد من تجهيزات السلامة والأمان منها ، ونظام ABSالمانع للانزلاق، وسائد هوائية مزدوجة، و جانبية ، ونظام توزيع الفرامل الكترونيا .