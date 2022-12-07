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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاحتجاجات العارمة.. الصين تعلن تخفيف قيود كورونا في جميع أنحاء البلاد

الصين
الصين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن تخفيف قيود فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدن الصينية بعد سياسة صفر كورونا التي يتبعها النظام الصيني للحد من إنتشار الوباء.

وقالت اللجنة الصحة الصينية، إن السلطات الصينية أعلنت تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في جميع أنحاء البلاد. 

وأعلنت اللجنة أيضا عن إرشادات وإجراءات جديدة ومتعددة للحد من انتشار فيروس كورونا وسبل مكافحته.

كما سمحت الصين لحالات الإصابة بكوفيد التي تظهر عليها مجرد أعراض خفيفة بالحجر الصحي في البيت.

وكانت قد أعلنت العديد من المدن الصينية، عن تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا، حيث تحاول الصين جعل سياستها “صفر كوفيد” أكثر استهدافًا وأقل صعوبة بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد القيود.

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وقالت السلطات إن مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج حيث اندلعت الاحتجاجات لأول مرة، ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارًا من يوم الاثنين، لتنهي عمليات الإغلاق الصارمة بعد شهور.

ولم تكن هناك أي علامة على أي اضطرابات كبيرة في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من انتشار في بكين وفي شنجهاي، حيث شهد الموقعان احتجاجات منذ أسبوع.

الصين كورونا فيروس كورونا النظام الصيني تخفيف القيود المرتبطة بكورونا

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