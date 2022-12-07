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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

ألمانيا
ألمانيا

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء اعتقال 22 شخصا، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن الأمن اعتقل، 22 شخصا مشتبها بهم و3 أشخاص من أنصار منظمة إرهابية يمينية متطرفة لتخطيطهم للإطاحة بالحكومة.

وأوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي ببيان، وفق موقع CNN عربية، أن ما يقدر بنحو 50 شخصًا يشتبه في أنهم كانوا جزءًا من مجموعة تسمى "حركة مواطنين الرايخ"، التي تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة واستبدالها بنظامهم الخاص.

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وأضاف البيان: "يتحد المتهمون برفضهم العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى قرارهم بالمشاركة في القضاء عليه بالعنف والانخراط في إجراءات تحضيرية ملموسة لهذا الغرض".

وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي أن المداهمات مستمرة وموجهة ضد 27 مشتبها بهم آخر.

 

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