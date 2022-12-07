الأوقاف: توزيع 50 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

تنطلق يوم الأحد 11/ 12/ 2022م وحتى الخميس 15/12/2022م عملية توزيع 50 طنًّا من اللحوم (الدفعة الحادية والعشرون).

الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

(القاهرة- الإسكندرية-الجيزة- الغربية- بني سويف- المنيا- الدقهلية- البحيرة- أسيوط- القليوبية - الفيوم- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ - قنا – شمال سيناء- دمياط- أسوان- البحر الأحمر- جنوب سيناء- الوادي الجديد )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 731 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.