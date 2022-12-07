عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 50 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق يوم الأحد 11/ 12/ 2022م وحتى الخميس 15/12/2022م عملية توزيع 50 طنًّا من اللحوم (الدفعة الحادية والعشرون). 

الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:
(القاهرة- الإسكندرية-الجيزة- الغربية- بني سويف- المنيا- الدقهلية- البحيرة- أسيوط- القليوبية - الفيوم- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ - قنا – شمال سيناء- دمياط- أسوان- البحر الأحمر- جنوب سيناء- الوادي الجديد )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 731 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

الأوقاف اللحوم الأسر الاولى بالرعاية وزارة الأوقاف التضامن الاجتماعي الاضاحى صكوك الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

استولي علي 4 مليارات جنيه.. قرار جديد ضد رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر

أول رد فعل لحسين فهمى بعد الهجوم عليه من نجل حسن يوسف

خالد الغندور يطالب بإيقاف حكم الفار في مباراة الأهلي وغزل المحله

ترشيحاتنا

هدف عالمي وإلغاء آخر وإهدار بلنتي| الزمالك يهزم طلائع الجيش 4-0 بالدوري

انقسامات داخل الصفوف الإسرائيلية.. ما تأثير الاتفاق الائتلافي على فلسطين؟

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

لتوثيق العلاقة التاريخية مع العرب.. الصين تستعين بكلمات منسوبة للنبي محمد| شاهد

حصاد الأوقاف2022.. تنفيذ 220 برنامجا تدريبيا تأهيليا ومتخصصا لـ23 ألف إمام وواعظة

السعودية: العلاقات مع الصين إستراتيجية.. ونتطلع للعمل مع الأشقاء خلال قمم الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مكسوفة.. بسمة وهبة بإطلالة جريئة تثير غضب السوشيال ميديا

تثير ضجة بعد خلعها الحجاب.. ابنة ماجد المصري بإطلالة ملفتة

خبر مفرح لمرضى سرطان البنكرياس ..اكتشاف جزيء يوقف نمو الخلايا المصابة

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور لـ سارة سلامة تثير الجدل| شاهد

فيديو

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

اعترافات صادمة .. تطورات واقعة حضانة الأطفال بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ