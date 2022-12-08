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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غباشي عن حضور الرئيس اختبارات كشف الهيئة للكليات العسكرية: ثقة وأمل للطلاب

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للكليات العسكرية هي سنة حسنة يحرص عليها الرئيس السيسي بشكل دورى.

وأضاف "غباشي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم هند النعسانى، أن الرئيس السيسي يكون حاضر لمعظم الإختبارات التي تقام بالكليات العسكرية أو التي تقام بالنسبة لأكاديمية الشرطة.

وتابع أن حضور الرئيس السيسي لتلك الإختبارات تعطي رسالتين مهمتين، الاولي : تعطي قيمة معنوية للطلاب وأدبية فى بداية دخوله للكلية، كما أنها تكون إلى حد كبير شكل من أشكال التوضيح بين الرئيس السيسي والطلاب فى الشأن الداخلي والدولي، إل جانب رسالة ثقة وأمل الطالب.

الدكتور مختار غباشي الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للكليات العسكرية الرئيس السيسي هند النعسانى

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