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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

التجسس على هاتفك بـ 2 دولار شهريا عن طريق شركة عالمية.. تفاصيل

لو عايز تزود مرتبك
لو عايز تزود مرتبك 50 جنيه كل شهر..إعرف إزاي

يقدم موقع أمازون Amazon الأمريكي الرائد، طريقة غريبة لمساعدة الناس في كسب المزيد من المال، حيث تقدم الشركة للناس 2 دولار أمريكيا شهريًا (أي ما يعادل حوالي 50 جنيه مصري تقريبا)، وذلك عن طريق السماح للشركة بمراقبة بعض البيانات على هاتفك.  

فبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يقدم عملاق التجارة الإلكترونية أمازون مبلغًا قليلا قدره 2 دولار أمريكي لأولئك الذين يسمحون بتتبع أجهزتهم لأغراض إعلانية والتحقق من اهتمامات المستخدمين. 

لو عايز تزود مرتبك 50 جنيه كل شهر..إعرف إزاي

جدير بالذكر أنه يتم عرض هذه الخطوة في Amazon Shopper Panel حيث تتيح للمستخدمين حوالي 10 دولار أمريكي عند إرسال 10 إيصالات. كما إنه يمنح مكافآت للمستخدمين عندما يكملون استطلاعات الرأي للعلامة التجارية.

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ويعد Amazon Shopper Panel برنامجًا متاحًا للدعوة فقط حيث يمكن للمشاركين ربح مكافآت شهرية من خلال مشاركة الإيصالات من عمليات الشراء التي تمت خارج موقع أمازون ، واستكمال استطلاعات الرأي القصيرة ، وتمكين التحقق من الإعلانات سواء كانت إعلانات أمازون الخاصة أو الشركات الخارجية التي تعلن من خلال أمازون.

وصرحت الشركة أيضًا أنه في قسم "المكافآت"، يمكن للمستخدمين تمكين ميزة التحقق من الإعلانات وهي التي تسمح للشركة بتأكيد الإعلانات التي يراها المستخدمون من أمازون أو منصات الطرف الثالث الأخرى التي تستخدم إعلانات أمازون، وعند هذه الحالة تتمكن أمازون بالسماح بإعلانات معينة بالظهور على جهاز المستخدم وفقا لخوارزميتها.

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