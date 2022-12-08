خدمة لـ روسيا.. مدفيديف يعلق علي رفض زيلينسكي لمفاوضات السلام

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه بفضل رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي التفاوض، فإن روسيا ستكمل عملها حتى النهاية، دون تقديم تنازلات غير ضرورية.

وكتب مدفيديف علي “تلجرام” : “بسبب رفض زيلينسكي للتفاوض، ستكمل روسيا كل العمل حتى النهاية دون أي أسئلة، دون تقديم تنازلات غير ضرورية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعرف أنه إذا رغب في ذلك، فإن القتال بين موسكو وكييف يمكن أن ينتهي في أي لحظة.

وقال بيسكوف ردا على تنبؤ الرئيس الأوكراني الأخير بأن الصراع قد ينتهي العام المقبل: «يمكنك التحدث عن متى سينتهي كل هذا حتى تصبح أزرق الوجه».

وأضاف المتحدث: «يعرف زيلينسكي متى يمكن أن ينتهي كل هذا، يمكن أن ينتهي غدا إذا رغبت في ذلك».

وفي مقابلة حديثة مع بوليتيكو، التي وصفته بأنه «أقوى شخص في أوروبا»، صرح زيلينسكي أن الأوكرانيين «سيكونون الأكثر نفوذا العام المقبل، ولكن بالفعل في وقت السلم».

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى «عملية طويلة» لأن تحقيق جميع أهداف روسيا قد يستغرق بعض الوقت.