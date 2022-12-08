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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال نوفمبر 2022

صدى البلد

في إطار حرص مصلحة الجمارك  المصرية برئاسة الأستاذ الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

 

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر نوفمبر  2022 عن مشمول  8460 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 14215 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -  خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر نوفمبر الماضي مليار و 6 مليون و 803 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 700 مليون و588 ألف جنيه.

 

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر  نوفمبر الماضي 1442 شهادة صادر بعدد حاويات 1277 ، بقيمة إجمالية 5 مليار و559 مليون و 808 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 مليون و 268 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس).

 

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر نوفمبر 2022 حوالى 3 مليار و707 مليون و392 ألف جنيه.

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