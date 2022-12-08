من بغداد إلى راشفورد وجريليتش.. حلاق عربي قص شعر لاعبي إنجلترا وفرنسا| فيديو

تلقى حلاق النجوم الشهير، احمد السناوي، من أصل عراقي، اتصالات من ادارة منتخب انجلترا والمنتخب الفرنسي للسفر الى قطر لقص شعر لاعبي الفريق أثناء مونديال كاس العالم وقبل يومين فقط من لقاء الفريقين يوم السبت المقبل.

وبحسب ما نشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي سافر أحمد السناوي ، صاحب شركة A Star Barbers فيمع زوجته وشريكته التجارية تانيا ،إلى كأس العالم لتقديم قصات شعر لمجموعة من نجوم كرة القدم.





من حارات بغداد الى الحلاقة لهازارد وبوجبا





هاجر احمد السناوي من العراق وهوا طفل بعمر التاسعة فقط مع اسرته الى انجلترا ليكبر ويعيش بها قبل ان يعمل بمهنة الحلاقة ويفتتح اول متجر له للحلاقة في مدينة تشيلسي البريطانية، ثم تعرف بعدها على شريكته تانيا وأسسوا سويا شركة تدير أعمالهم للحلاقة ورسم الوشوم وادارة الكافيهات والمطاعم حتى وصل الى ان أصبح الحلاق الأول لنجوم كرة القدم بالدوري الانجليزي، ثم منه الى بطولة كاس العالم الحالية المقامة في قطر.











فيديوهات لحلاق النجوم مع لاعبي منتخب انجلترا





ونشر السناوي صور ومقاطع فيديو اثناء قص شعر اللاعبين داخل غرف الفندق المقيمين فيه التي قدمها لأمثال فيل فودين وماركوس راشفورد وجاك غريليش بين المباريات.



ومع ذلك ، فقد زار أيضًا معسكر المنتخب الوطني الفرنسي ، الذي ستواجهه إنجلترا في مباراة ربع النهائي يوم الأحد.

وقال السناوي، 'لقد تلقيت حجزًا من قبل فريق إنجلترا وفريق فرنسا وأيًا كان من سيتأهل. كما أنني أعمل بشكل وثيق مع فريق بلجيكا '.

كما قام الحلاق الشهير ، الذي قص شعر العديد من لاعبي بلجيكا قبل خروجهم المفاجئ من كأس العالم ، بقص شعر أعضاء منتخب فرنسا الفائز قبل أربع سنوات في روسيا.

وعن قص شعر لاعبي فريق انجلترا ، أضاف: 'لقد قمت بعمل الخطوط الجديدة على رأس فودين قبل بضعة أسابيع وأبرز ملامح جريليتش. أنا دائما اقص شعرهم في اليوم السابق للمباراة.

'أتمنى أن يكونوا هذا الصباح حتى يبدوا أكثر نضارة ، لكن من الواضح أنهم يجب أن يكونوا أكثر تركيزًا وأن يتأكدوا من أنهم يتدربون. يقدمون عروضهم أمام ملايين الأشخاص ، لذا فإن صورتهم مهمة للغاية '.

كان رجل الأعمال ، الذي أسس شركته في عام 2013 ، بمثابة حلاق تشيلسي في ملعب التدريب قبل أن تنتهي العلاقة بعد مزاعم بأنه كان يستخدم لاعبي النادي للترويج لأعماله.

وستلتقي إنجلترا مع فرنسا في دور الثمانية بكأس العالم يوم السبت على أمل الوصول إلى نصف النهائي للبطولة الثانية على التوالي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في كأس العالم منذ فوز إنجلترا 3-1 في المباراة الافتتاحية لبطولة 1982 في إسبانيا.

كما انتصر منتخب الأسود الثلاثة على نظيره الفرنسي 2-0 في طريقه للفوز بالبطولة للمرة الأولى في عام 1966. وسيواجه الفائزون في المباراة إما البرتغال أو المغرب على مكان في المباراة النهائية الأسبوع المقبل.