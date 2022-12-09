عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 آيات معجزة تنجيك من الهم والكرب والمرض والخوف ممن يكيد لك

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك 4 آيات معجزة من حافظ عليهم فى وقت الهم أو الغم أو يكون خايف من شخص يدبر له مكيده، او يعاني من ألم أصابه فعليه أن يرددهم، تكفيه شر كل هذه الأمور. 

 

 4 آيات معجزة تنجيك من الهموم والألم والخوف ممن يكيد لك 

الآية الأولى: قال تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}، فمن كان يعاني من هم وكرب فعليه أن يردد ( لا اله الا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين)، يفرج الله عليه وينجيه مثلما نجى سيدنا يونس وهو فى ظلمات بطن الحوت. 

 

الآية الثانية: قال تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}، فمن يخاف من شخص يكيد له وغير قادر على رد أى إعتداء فعليه أن يلجأ لله تعالى بقوله (حسبي الله ونعم الوكيل) تفويض لله تعالى وقال الله بعدها {فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}. 

دعاء واحد علمه الرسول للسيدة عائشة يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده

ماذا يحدث في جسد المريض عندما يصلي قيام الليل ؟.. معجزة

مصير تارك الصلاة في أول ليلة بالقبر

امسح ذنوب الأسبوع كله بدعاء واحد.. ردده طول اليوم

علاج الحسد القوي.. 7 أمور داوم عليهم تحفظك وتحصنك وتبعد عنك العيون

اعتقاد خاطئ فى الآية {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}

الآية الثالثة: {وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}، هذه الجملة فى هذه الآية تكفي كل مكائد البشر فمن يقول (وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد) كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا أى حد يكيد ليك عليك بقراءة هذه الآية. 


الآية الرابعة: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ}، أى حد يصيبه ألم أو ضر ويلجأ لله تعالى بدعاء سيدنا ايوب فيقول الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. 

دعاء ينجي من الهم والكرب دعاء الخوف ايات تنجي من الخوف ايات تنجي من المرض حسبي الله ونعم الوكيل لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمبن واوفوض امري الى الله افوض امرى لله ربي انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

رجاء خاص من بركات لـ الحكام بشأن مباريات الدوري

شوبير يكشف عن حالات تحكيمية بحاجة لتدخل كلاتنبيرج

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

حكم صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما علي من رمضان..الإفتاء تجيب

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ