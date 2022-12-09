عاجل
محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للدراجات عمرو سلامة يكشف كواليس تصوير فيلم شماريخ قبل عرضه في السينمات رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مصر قاطرة التقدم في تعزيز حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا..و حياة كريمة ثورة كبرى في تحقيق مفهوم الإدماج الاجتماعي الأمم المتحدة: الحكومة العراقية اتخذت عددا من الخطوات لمكافحة الفساد أهالي قرية الكسابية بشبين القناطر يناشد المسئولين بإعادة رصف الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الدقهلية تحتفي بأحمد لطفي السيد ضمن مبادرة رمز من رموز بلدنا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة امل عبدالله، حيث عقد نادي الادب ببيت ثقافة دكرنس ندوه بعنوان "قراءات نقديه في شعر الشاعر اشرف الفراني"، ناقشه الشاعر محمد عطوه والشاعر أيمن الشحات واشادوا بكتاباته وطريقه ربط كلماته بالواقع وطريقه تداوله للنص والتحكم فيه من بدايته إلي نهايته وأسلوبه المميز في اختيار كلماته حتي في شعره ذو نهايته المفتوحة المثيرة للجدل وطريقه عمقه في النص الشعري وطريقته المميزة في الشعر الفصحي والتي يفهمها الجميع وقوته في اختيار موضوع ومحتوي نصوصه، كما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة نعمان عاشور أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم "عبدالعال عبدالرحيم قصيده الصفصاف، محمد سلام قصيده درويش، سناء العاجز قصيدة الم الفراق" تلاها سرد قصصي للقاصة مريم العجمي عن قصتها مريم العذراء، تخللها فقره فنية وعزف موسيقي للموسيقار ممدوح عبدالعزيز وغناء  محمد شريف، وعقد بيت ثقافة اويش الحجر امسيه شعرية بمركز شباب ميت بدر خميس، شارك فيها الشاعر اسامه عجور بقصائد "ارفع كاسك، ارض الوعد" وذلك بحضور مجموعه من الصم والبكم ومترجم الإشارات صبري حسن.

 

نظمت مكتبة أبوقراميط محاضره عن رمز من رموز بلدنا أحمد لطفى نفذتها ثناء هاشم، أوضحت أنه ولد فى قرية برقين مركز السنبلاوين بالدقهلية وتلقى تعليمه في كتاب القرية، والتحقق بالمدرسة الابتدائية بالمنصورة ومضى بها ثلاث سنوات ثم غادر إلى القاهرة لكى يلتحق بمرحلة تعليمية أعلى المدرسة الخديوية ونال شهادة البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق، وفى عام 1928 أصبح وزيراً للمعارف ثم رئيساً للجامعة ثم وزيرا للخارجية ثم نائباً لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي ونائبا بمجلس الشيوخ المصري ورئيساً لمجمع اللغة العربية، كما عمل رئيسا لدار الكتب المصرية ثم توفي 5 مارس عام 1963 بالقاهرة، بينما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان الوقاية خير من العلاج، حاضرتها د. عفت عبد الواحد تناولت  طرق الوقاية من الامراض مثل غسل اليدين فهي افضل طريقة للوقاية من العدوى، الحصول على اللقاحات، ممارسة عادات النظافة الشخصية الجيدة ، ونفذت مكتبة كفر غنام  اكتشاف مواهب نفذتها سونة عبدالله، اكتشاف مواهب فى الغناء بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة اشراف المايسترو ممدوح الإسكندراني.     

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الانشطة الثقافية والادبيه رمز من رموز بلدنا أحمد لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لمدة 6 أشهر.. خصم نصف المرتب لهؤلاء الموظفين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف السعودية اليوم| 100 ألف دولار هدية من المملكة لهذا الشخص.. السيسي وشي يناقشان التحديات العالمية.. شراكة إستراتيجية شاملة بين الرياض وبكين

فضل الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. تظهر علامته يوم القيامة

ملك الأرن يتوجه إلى الرياض

مكان غير متوقع.. العثور على بقايا نمر منقرض من القرن الـ19 بأستراليا

على النايل سات.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة البرازيل وكرواتيا

الدولار بـ5900 ليرة.. فنان سوري يسخر من عملة بلاده بطريقة سينمائية|ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

بعد ارتفاعها لأيام عادت للاستقرار.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض

أعراضه خطيرة.. تعرف على مرض سيلين ديون

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ