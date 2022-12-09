ثقافة الدقهلية تحتفي بأحمد لطفي السيد ضمن مبادرة رمز من رموز بلدنا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة امل عبدالله، حيث عقد نادي الادب ببيت ثقافة دكرنس ندوه بعنوان "قراءات نقديه في شعر الشاعر اشرف الفراني"، ناقشه الشاعر محمد عطوه والشاعر أيمن الشحات واشادوا بكتاباته وطريقه ربط كلماته بالواقع وطريقه تداوله للنص والتحكم فيه من بدايته إلي نهايته وأسلوبه المميز في اختيار كلماته حتي في شعره ذو نهايته المفتوحة المثيرة للجدل وطريقه عمقه في النص الشعري وطريقته المميزة في الشعر الفصحي والتي يفهمها الجميع وقوته في اختيار موضوع ومحتوي نصوصه، كما عقد نادي الأدب بقصر ثقافة نعمان عاشور أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم "عبدالعال عبدالرحيم قصيده الصفصاف، محمد سلام قصيده درويش، سناء العاجز قصيدة الم الفراق" تلاها سرد قصصي للقاصة مريم العجمي عن قصتها مريم العذراء، تخللها فقره فنية وعزف موسيقي للموسيقار ممدوح عبدالعزيز وغناء محمد شريف، وعقد بيت ثقافة اويش الحجر امسيه شعرية بمركز شباب ميت بدر خميس، شارك فيها الشاعر اسامه عجور بقصائد "ارفع كاسك، ارض الوعد" وذلك بحضور مجموعه من الصم والبكم ومترجم الإشارات صبري حسن.

نظمت مكتبة أبوقراميط محاضره عن رمز من رموز بلدنا أحمد لطفى نفذتها ثناء هاشم، أوضحت أنه ولد فى قرية برقين مركز السنبلاوين بالدقهلية وتلقى تعليمه في كتاب القرية، والتحقق بالمدرسة الابتدائية بالمنصورة ومضى بها ثلاث سنوات ثم غادر إلى القاهرة لكى يلتحق بمرحلة تعليمية أعلى المدرسة الخديوية ونال شهادة البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق، وفى عام 1928 أصبح وزيراً للمعارف ثم رئيساً للجامعة ثم وزيرا للخارجية ثم نائباً لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي ونائبا بمجلس الشيوخ المصري ورئيساً لمجمع اللغة العربية، كما عمل رئيسا لدار الكتب المصرية ثم توفي 5 مارس عام 1963 بالقاهرة، بينما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان الوقاية خير من العلاج، حاضرتها د. عفت عبد الواحد تناولت طرق الوقاية من الامراض مثل غسل اليدين فهي افضل طريقة للوقاية من العدوى، الحصول على اللقاحات، ممارسة عادات النظافة الشخصية الجيدة ، ونفذت مكتبة كفر غنام اكتشاف مواهب نفذتها سونة عبدالله، اكتشاف مواهب فى الغناء بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة اشراف المايسترو ممدوح الإسكندراني.