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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أوبل موكا 2023 في مصر .. صور

اوبل موكا موديل
اوبل موكا موديل 2023 

تضم شركة اوبل الالمانية اسطول ضخم من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الكروس اوفر اوبل موكا موديل 2023.

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تقدم السيارة اوبل موكا موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات الاولى ELEGANCE بسعر 469.990 جنيها، بالاضافة إلى الفئة الثانية GS LINE والتي يصل سعرها الرسمي إلى 689.990 جنيها.

 اوبل موكا موديل 2023 

 اوبل موكا موديل 2023 

وتستمد جميع الفئات قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

 اوبل موكا موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة اوبل موكا موديل 2023 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

 اوبل موكا موديل 2023 

وتستهلك السيارة اوبل موكا موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 45 لتر، مع مساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع إلى 350 لتر، بالاضافة إلى طول كلي بلغ 4151 مم، و 1791 مم للعرض.

 اوبل موكا موديل 2023 

وتحتوي السيارة اوبل موكا موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، جنوط 17 و 18 بوصة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل يد الكترونية، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي.

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