عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عدى قدام عينيا وانهرت.. شريط حياة هيثم شاكر وسبب بكائه في السعودية

هيثم شاكر
هيثم شاكر

أثار المطرب هيثم شاكر تساؤلات كثيرة ببكائه على المسرح أثناء غنائه في حفل السعودية، إذ تسائل الكثير من متابعيه وجمهوره عن سبب هذا البكاء، خاصة وأنه مطرب محترم لا يهاب الوقوف على المسرح.

عانى المطرب هيثم شاكر من الكثير من المواقف المؤلمة على مدار حياته، ما جعل الكثيرين يخمنون أن تكن إحدى الظروف التي مر بها هي السبب في هذا البكاء، فما سبب بكائه، وما الذي مر به هيثم شاكر خلال حياته؟

txt

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

txt

بعد ظهور أولى حاولات الإصابة بجدري القرود.. احمي نفسك بهذه الطرق

سر بكاء هيثم شاكر في حفل السعودية 

لم يكن الفنان هيثم شاكر في أي من الأيام منذ أن بدأ مسيرته الفنية يرهب الوقوف على المسرح، ما يجعل أمر قلقه من الوقوف على خشبة المسرح والغناء أمر مستبعد للبكاء أثناء الغناء، موضحًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية سبب بكاء في حفل جدة قائلاً: 

« بقالي سنين بغني وغنيت أمام أعداد كبيرة، ولكن حفل السعودية كان له ظرف خاص، الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أني أبقى مطرب كنت أتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة».

وتابع: « انا مشيت من السعودية وبحلم في يوم من الأيام أبقى مطرب وأغني في السعودية، وطول رحلتي العملية بتمنى أغني في السعودية، ورحت الحفلة ومع استقبال الناس شريط حياتي كان بيعدي قدام عنيا وانهرت من الفرحة».

شريط حياة هيثم شاكر

مر الفنان هيثم شاكر بالكثير من المواقف خلال حياته منها الحزين المؤلم، ومنها السعيد، ومنها المحرج، ومن تلك المواقف: 

مواقف محرجة في الأفراح

  • تعرض المطرب هيثم شاكر لأحد المواقف المحرجة خلال غناءه في بعض الأفراح، قائلاً في إحدى اللقاءات: « كنت بغني في فرح وواحد حدفني بحزام وانا بغني.. ومرة اخرى العروسة كانت بتحبني ومعجبه بيا كفنان وفرحانة إني جيت الفرح والعريس مكنش حببني نهائيًا بسبب غيرته على عروسته وقالي متحلوس بدل ما أكسرلك وشك وغنيت بعيد عنها وخلصت ومشيت.

معارضة والد هيثم شاكر دخوله مجال الفن

  • كان والد الفنان هيثم شاكر معارضًا لدخوله مجال الغناء، وقامت والدته بتوقيع أول عقد له، حيث لم يشجعه والده أبدًا على الغناء خوفًا عليه من الوسط، فكان والده يرى أن الوسط الفني يعيش بشكل مختلف، وكان يخشى عليه من السهر والتأخير خارج المنزل.

أول عقد غنائي لـ هيثم شاكر 

  • وقع المطرب هيثم شاكر أول عقد غنائي له مع شركة «فايز عزيز»، حيث سألهم وعرف انهم بحاجة إلى مطربين جدد وتقدم إليهم وطلبوا منه الغناء أكثر من مرة دون إبداء اي تعليق على صوته، وبعد أن فقد الامل اتصلوا به وأخبروه أنه سيشارك معهم في الألبوم الجديد.

هيبة الأب

  • يعتبر الفنان هيثم شاكر من الأشخاص الذين يتمتعون بملامح شبابية، ما يسبب ضياع هيبة الأب في التعامل مع أولاده، موضحًا في إحدى اللقاءات التليفونية «ولادي مش بيتعاملوا معايا على أساس أني مش أبوهم، مفيش هيبة الأب اللي بتكون في البيت، خاصة وأنه يحاول ألا يكون شديد على أولاده كما كان والده».

 

هيثم شاكر حفل السعودية سر بكاء هيثم شاكر في حفل السعودية فايز عزيز أول عقد غنائي لـ هيثم شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم.. بالترددات

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

أول تعليق من مودريتش بعد الفوز على البرازيل

ترشيحاتنا

إلى الأشواط الإضافية.. هولندا تقلب الطاولة وتتعادل مع الأرجنتين 2/2

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

شوقى علام: الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة

حدث مهم.. عمرو أديب يعلن عن مفاجأة للمواطنين خلال 10 أيام

ميسي يتقدم للأرجنتين بالهدف الثاني أمام هولندا في ربع نهائي المونديال

حلمي بكر: لا أعرف شاهيناز.. ومدحت صالح ابني اللي ما خلفتوش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حقيقي وماعندوش بنت.. سر وراء اسم الشيف أبو جوليا

إليسا تخطف الأنظار بفستان يشبه أميرات الكرتون

قالولها ابنك مات .. وسام في حضن والدته بعد 43 سنة.. فما القصة؟

من هي طليقة الشيف أبو جوليا؟.. ترند العالم

فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

سعر الدولار أمام الجنيه.. تفاصيل جديدة وتوقعات مستقبلية

عاش..ماذا فعل باتو العماني مع أرجنتيني نفدت نقوده في مونديال قطر..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ