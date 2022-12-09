عدى قدام عينيا وانهرت.. شريط حياة هيثم شاكر وسبب بكائه في السعودية

أثار المطرب هيثم شاكر تساؤلات كثيرة ببكائه على المسرح أثناء غنائه في حفل السعودية، إذ تسائل الكثير من متابعيه وجمهوره عن سبب هذا البكاء، خاصة وأنه مطرب محترم لا يهاب الوقوف على المسرح.

عانى المطرب هيثم شاكر من الكثير من المواقف المؤلمة على مدار حياته، ما جعل الكثيرين يخمنون أن تكن إحدى الظروف التي مر بها هي السبب في هذا البكاء، فما سبب بكائه، وما الذي مر به هيثم شاكر خلال حياته؟

سر بكاء هيثم شاكر في حفل السعودية

لم يكن الفنان هيثم شاكر في أي من الأيام منذ أن بدأ مسيرته الفنية يرهب الوقوف على المسرح، ما يجعل أمر قلقه من الوقوف على خشبة المسرح والغناء أمر مستبعد للبكاء أثناء الغناء، موضحًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية سبب بكاء في حفل جدة قائلاً:

« بقالي سنين بغني وغنيت أمام أعداد كبيرة، ولكن حفل السعودية كان له ظرف خاص، الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أني أبقى مطرب كنت أتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة».

وتابع: « انا مشيت من السعودية وبحلم في يوم من الأيام أبقى مطرب وأغني في السعودية، وطول رحلتي العملية بتمنى أغني في السعودية، ورحت الحفلة ومع استقبال الناس شريط حياتي كان بيعدي قدام عنيا وانهرت من الفرحة».

شريط حياة هيثم شاكر

مر الفنان هيثم شاكر بالكثير من المواقف خلال حياته منها الحزين المؤلم، ومنها السعيد، ومنها المحرج، ومن تلك المواقف:

مواقف محرجة في الأفراح

تعرض المطرب هيثم شاكر لأحد المواقف المحرجة خلال غناءه في بعض الأفراح، قائلاً في إحدى اللقاءات: « كنت بغني في فرح وواحد حدفني بحزام وانا بغني.. ومرة اخرى العروسة كانت بتحبني ومعجبه بيا كفنان وفرحانة إني جيت الفرح والعريس مكنش حببني نهائيًا بسبب غيرته على عروسته وقالي متحلوس بدل ما أكسرلك وشك وغنيت بعيد عنها وخلصت ومشيت.

معارضة والد هيثم شاكر دخوله مجال الفن

كان والد الفنان هيثم شاكر معارضًا لدخوله مجال الغناء، وقامت والدته بتوقيع أول عقد له، حيث لم يشجعه والده أبدًا على الغناء خوفًا عليه من الوسط، فكان والده يرى أن الوسط الفني يعيش بشكل مختلف، وكان يخشى عليه من السهر والتأخير خارج المنزل.

أول عقد غنائي لـ هيثم شاكر

وقع المطرب هيثم شاكر أول عقد غنائي له مع شركة «فايز عزيز»، حيث سألهم وعرف انهم بحاجة إلى مطربين جدد وتقدم إليهم وطلبوا منه الغناء أكثر من مرة دون إبداء اي تعليق على صوته، وبعد أن فقد الامل اتصلوا به وأخبروه أنه سيشارك معهم في الألبوم الجديد.

هيبة الأب