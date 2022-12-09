سوسن بدر: كان فيه معجبين بي كتير زمان ولغاية النهاردة

قالت الفنانة سوسن بدر إن كل ما يهمها في بدايتها الفنية هو أن تكون ممثلة جامدة جدا فقط، ولم تكن تهتم بجمالها أو يكون مقياس بالنسبة لها، وهذا كان من فضل ربنا عليها.



وأضافت سوسن بدر، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: "كان فيه معجبين بي كتير زمان ولغاية النهاردة، شادي عبد السلام أول واحد دخلني مغارة أني شبه الفراعنة ومصر القديمة".



وتابعت سوسن بدر: "كان شادي عبد السلام يبحث عن دور يصلح لدور نفرتيتي فى فيلمه وكنا فى المسرح القومي، وبالفعل عمل تيست للفيلم وكنت فى أولي معهد، وكان يري أني ذات ملامح مصرية".



وأردفت: "كان فيه مسرحية نعمل عليها بحث ولقيت راجل بيقول يا أنسة تحبي تمثلي، وعرفت بعد كدا انه صلاح مرعي قولتله أحب جدا ومكنش يعرف أني طالبة فى المعهد، وأخدني لرجل شديد الجمال وهو الأستاذ شادي عبد السلام، ومكنتش اعرفه، وأول لقطة قالولي أني شبه نفرتيتي وأن ملامحي مصرية".

