سبب تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى نهاية أبريل.. شاهد

قالت رشا راضي رئيس الإدارة المركزية الإستراتيجية معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة قررت مد فترة تسجيل المهن الحرة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتي 30 إبريل 2023.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" نهدف من خلال التأجيل ومد فترة التسجيل إلي الحصول علي فرصة لتوعية الفئات المختلفة والتي سيطبق عليها الانضمام للمنظومة.

وأوضحت،رئيس الإدارة المركزية الإستراتيجية معاون رئيس مصلحة الضرائب:" نسعي لتقديم ندوات وعقد لجان مشتركة للتوعية بضرورة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكملت:" التسجيل على منظومة الفاتورة الإليكترونية مجانا، وكل من يتقدم للتسجيل قبل 30 إبريل سيكون مجانا، ولكن بعد هذا التاريخ عليه الحصول على ختم إليكتروني، ولهذا أمام الفئات المنوط بها التسجيل استغلال هذه المدة ليكون التسجيل مجانا.