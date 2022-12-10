هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

قال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تقديم ضمانات أمنية لروسيا "خرجت من سياقها"، بعد أن أثارت هذه التصريحات توترات جديدة مع كييف قبل مؤتمر إعادة الإعمار في باريس، وفق ما ذكرت صحف دولية.

في مقابلة مع قناة تي إف وانTF1 الفرنسية يوم السبت الماضي ، دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعقد تسوية مع روسيا بعد انتهاء القتال في أوكرانيا، قائلاً إن موسكو ستحتاج إلى "ضمانات لأمنها".

أثار تصريحاته قلقًا جديدًا في كييف من أن الزعيم الفرنسي يسعى مرة أخرى إلى تحقيق التوازن بين دعمه لجهود الحرب في أوكرانيا والتواصل الدبلوماسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رد أوكراني على ماكرون

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، على وسائل التواصل الاجتماعي"من يريد توفير ضمانات أمنية لدولة إرهابية وقاتلة؟".

ماكرون

وقال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن ماكرون يكرر وجهة نظره الراسخة بأن تسوية تفاوضية ستكون ضرورية لإنهاء الصراع.

ذكر المساعد: "إذا قرأت كل ما قاله الرئيس ، فسترى أنه لا يوجد شيء جديد".

تابع "إنه يقول ما يقوله الأوكرانيون أنفسهم".

وهناك مخاوف من أن تلقي هذه التصريحات بظلالها على مؤتمر إعادة الإعمار في باريس الثلاثاء المقبل الذي سيحضره رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ويتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلاله عبر رابط بالفيديو كونفرانس.

وتابع المساعد: "هناك فجوة بين ما يقوله بعض الناس من خلال أخذ جزء من جملة خارج السياق وحقيقة العمل الذي نقوم به، والذي يسير بسلاسة. الحوار بين الرئيس (ماكرون) والرئيس زيلينسكي ممتاز".

وسعى ماكرون نفسه في وقت سابق إلى وضع حد لتصريحاته، التي انتقدها حلفاء آخرون في أوروبا الشرقية ، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

وقال الرئيس الفرنسي خلال رحلة إلى ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي "أعتقد أنه لا ينبغي ... محاولة إثارة الجدل حيث لا يوجد أي خلاف".

خلال مقابلة TF1 ، شدد ماكرون أيضًا على أن فرنسا لن تضغط على أوكرانيا لوقف قتالها لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

خطوة للأمام

لكن الكثيرين في كييف وأوروبا الشرقية ما زالوا متشككين بشأن نوايا الزعيم الفرنسي ، بعد أن قال "يجب ألا نهين روسيا" في يونيو ، مشيرًا إلى الاتصالات المنتظمة مع بوتين بعد الحرب.

انتقد العديد من المحللين الفرنسيين ماكرون بسبب توقيت تصريحاته.

وقال دومينيك ترينكواند ، الجنرال الفرنسي السابق ، لقناة فرانس 5 خلال إحدى المناظرات: "بالطبع، نحن بحاجة إلى الاستعداد لما بعد ذلك ومواصلة الاتصالات. لكن عليك أولاً أن تفوز ، الجميع يقول هذا".

وقال ترينكواند، إن ماكرون "يريد أن يكون متقدما بخطوة".

سيشهد المؤتمر الذي سيعقد في باريس يوم الثلاثاء اجتماع الحكومات والشركات ووكالات الإغاثة للنظر في المساعدة الفورية التي يمكنهم تقديمها لأوكرانيا خلال الشتاء.

وسيركز على قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والنقل والمياه.

وقال مساعد ماكرون: "نقطة انطلاقنا هي أننا شهدنا تغييراً في الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ شهر أكتوبر عندما بدأت روسيا في تكثيف قصفها للبنية التحتية المدنية - وليس العسكرية - في أوكرانيا".

هل أخطأ ماكرون؟

ويقول محللون إن وجهة نظر منطقية، ولا مشكلة فيها، وهو لم يخطأ، لكن قد يكون الخطأ في وقت التصريحات، يضاف إلى ذلك إلى إنه ليس فرنسا فقط من ترى أنه حان الوقت للمفاوضاتـ، فأمريكا ترى ذلك أيضًا ودول أوروبية أخرى، حيث كلت الشعوب من الحرب.

ففي بداية هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مستعد للتحدث مع فلاديمير بوتين لأول مرة منذ التدخل في أوكرانيا إذا كان الزعيم الروسي يريد حقاً إنهاء الحرب.

بوتين

وتحدث بايدن عن ذلك خلال زيارة رسمية من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، الذي قال إنه سيتحدث مرة أخرى مع بوتين بعد زيارته لواشنطن وحذر من عزل الرئيس الروسي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون ، قال بايدن إنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين لكنه يترك الاحتمال مفتوحًا.

وقال بايدن :"أنا على استعداد للتحدث مع السيد بوتين إذا كان هناك في الواقع مصلحة في أن يقرر أنه يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب.. لكنه لم يفعل ذلك بعد".

بايدن وماكرون

وتابع بايدن "إذا كان الأمر كذلك ، وبالتشاور مع أصدقائي الفرنسيين وأصدقائي في الناتو ، سأكون سعيدًا بالجلوس مع بوتين لمعرفة ما يدور في ذهنه. لم يفعل ذلك بعد ".

بينما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبل التدخل في 24 فبراير ، تحدث بايدن وكبير دبلوماسييه، وزير الخارجية أنطوني بلينكين ، إلى روسيا وحذرا من عواقب هجومها.

وقال ماكرون: "سأستمر في الحديث مع الرئيس بوتين" ، داعيًا إلى بذل جهود "لمنع التصعيد وتحقيق نتائج ملموسة".

لكن مثل بايدن ، قال ماكرون إنه لن يدفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أي خطة سلام لا يقبلها.

