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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. مصر تبدأ مشوار بطولة العالم لسيدات الإسكواش أمام سويسرا بنادي مدينتي

صدى البلد

يفتتح اليوم منتخب مصر لسيدات الاسكواش، مواجهاته في بطولة العالم للفرق المقامة بنادي مدينتي حيث يلاقي منتخب سويسرا في الخامسة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس.

ويستضيف نادي مدينتي بطولة العالم لسيدات فرق الاسكواش 2022 في الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر الجاري . وفي مباريات أخرى باليوم الافتتاحي يلاقي منتخب أمريكا نظيره الاسترالي فيما تواجه انجلترا جنوب افريقيا .. وتلتقي فرنسا ضد اليابان و ماليزيا ضد الصين.

وسيتم اذاعة بطولة العالم للسيدات من اليوم على الهواء مباشرة على قنوات OnTime Sports يوميا من الساعة ٥:٣٠ خلال الفترة من ١٠ الى ١٦ ديسمبر.

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 2022 و التي تقام بنادي مدينتي وحضر السيد ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا : كندا و سويسرا وويلز. فيما تضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتنلدا و المانيا. بينما ضمت المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا و اوكرانيا. أما المجموعة الرابعة فقد ضمن كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

اسكواش مدينتي طلعت مصطفى

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