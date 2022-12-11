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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احذر.. 10 أمور إذا فعلتها بطلت صلاتك

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك 10 أمور لو فعلها الإنسان أثناء صلاته بطلت، فعليه أن يكون حذرا. 

وشرح “ أبو بكر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، هذه الأعمال العشرة منبهًا إلى أن وقوع المسلم في أي منها يلزمه إعادة الصلاة ولو مات سيسأل عنها أمام الله، وهي:

1. الكلام عمدًا في غير مصلحة الصلاة، فالكلام ممنوع إلا في مصلحة الصلاة، مثل لو كان المسلم يصلي خلف الإمام وقرأ الإمام في الصلاة السرية صوت عال، فصحح له المصلي وقال العصر سرًا أو الصلاة سرًا، فهنا الكلام يكون في مصلحة الصلاة، فما عدا ذلك يبطلها.

2. الأكل والشرب عمدًا في الصلاة: قال أبو بكر ألا يستهين أحد بهذا الكلام فقد رأى بعض الناس يصلون معهم وفي فمهم لبان، وهو سلوك خاطيء يبطل الصلاة، وكذلك النظر إلى الهاتف: يقول أبو بكر أنه رأى البعض يفتح هاتفه ويغلق على المتصل أو يقوم بإرسال رسالة له وكل هذه الامور تبطل الصلاة.

3. فرط الحركة في الصلاة والتي ليست من أفعال الصلاة.

4. الضحك في الصلاة: وقال أبو بكر أن كثيرين يستهترون به "المفروض عقلك وتركيزك وخشوعك حاضر مع الله سبحانه وتعالى".

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5. ترك ركن من أركان الصلاة أو أحد واجباتها عمدًا، أي يترك أحد الفاتحة في الصلاة عامدًا، "سجود السهو لا يصلح في ترك الركن الواجب عمدًا".

6. التحول عن القبلة: استقبال القبلة شيء مهم جدًا في الصلاة، والتحول عنها والصلاة في أي اتجاه هو امر خاطيء يبطل الصلاة.

7. فقدان الطهارة، سواء بريح أو بشيء من هذا القبيل.

8. الصلاة قبل دخول الوقت: إذ يظن البعض أنه من الممكن أن يصلي مثلا سنة الظهر قبل دخول الظهر، إلا إذا كان الأمر في صلاة الجمع والقصر.

9. الزيادة في شيء في أركان الصلاة، كأن يزيد عدد السجدات أو الركعات، فالصلاة توقيفية.

10. الاقتداء بمن لا تصح إمامته، قائلًا إن صلاة المسلم خلف من لا تصح إمامته؛ تبطل صلاته، فلا يجوز مثلا الصلاة خلف طفل صغير أو الصلاة خلف الزوجة أو خلف المجنون ونحوه.

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