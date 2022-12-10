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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحامين: وزير المالية تفَّهم موقف النقابة بشأن الفاتورة الإلكترونية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

علَّق مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، على الموقف النهائي بشأن رفض النقابة لـ الفاتورة الإلكترونية، وأكد أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفهم موقف النقابة، وأن النقابة طرحت الأسباب بشكل واضح.

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وأضاف وكيل نقابة المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المالية قررت تشكيل لجنة لدارسة ما عرضته نقابة المحامين، و الأسباب التى ترفض فيها النقابة للفاتورة.

ولفت إلى أن نقابة المحامين هى أول الملتزمين بتطبيق القانون، وأن المحامي لن يستطيع دفع 10.000 جنيه بشكل سنوي؛ حال تطبيق هذا الأمر.

وأوضح أن نقابة المحامين ليس لها علاقة بالفاتورة الإلكترونية، ولكن المحامي الذي يذهب بشكل تطوعي؛ فهذا أمر خاص بالمحامي وليس بالنقابة.

وكشف أن المحامين ترفض بشكل واضح التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

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