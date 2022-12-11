طوارئ في روسيا.. إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم /الأحد/ ، إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو صباح اليوم، كما تأخرت 35 رحلة جوية في مطار "دوموديدوفو" ، بينما تأخرت 11 رحلة في مطار "شيريميتيفو".

وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفة ثلجية قوية ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي.

