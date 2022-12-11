فضل الله .. المغرب تعيد الهيبة وترسم هوية عربية جديدة بالمونديال

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي ان منتخب المغرب نجح فى إعادة الهيبة الي المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم.

وتغلب منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي على نظيره منتخب البرتغال بهدف دون رد أحرزه يوسف النصيري فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي، بملعب البيت.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : المغرب تُعيد الهيبة وترسم هوية جديدة لكرة القدم "العربية " فى أقوى بطولة "عالمية" وتكون أول دولة عربية وأفريقية تصل للمربع الذهبى فى كأس العالم مبروك

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره منتخب فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

واستطاع منتخب المغرب في عبور دور المجموعات متصدر بعد التعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز علي بلجيكا 2-0 وفوز علي كندا 1-0 ثم فوز علي إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

منتخب المغرب يحقق رقما قياسيا فى كأس العالم

نجح منتخب المغرب في تخطي رقم نظيره منتخب الكاميرون كونه أكثر منتخب أفريقي بدون خسارة في مباريات متتالية بكأس العالم برصيد 6 لقاءات.

مشوار منتخب فرنسا

علي جانب آخر وصل منتخب فرنسا بطل العالم إلي نصف نهائي كأس العالم بعد إقصاء انجلترا بربع النهائي بنتيجة 2-1

منتخب فرنسا فاز علي استراليا بنتيجة 4-1 ثم فوز علي الدانمارك 2-1 وخسارة أمام تونس في ختام دور المجموعات قبل إقصاء بولندا من البطولة في ربع النهائي بنتيجة 3-1 ثم الاطاحة بمنتخب انجلترا فى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على الاسود الثلاثة بهدفين مقابل هدف .

انتصار تاريخي

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على حساب البرتغال، مساء السبت بربع نهائي كأس العالم.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المغربي واصل نتائجه المميزة بالمونديال، والتي كان آخرها الفوز على البرتغال.

وتابع حتحوت، أن مستوى المنتخب المغربي، يرتفع من مباراة إلى أخرى، لافتا إلى أن الانتصارات التي تتحقق مستحقة وليست من قبيل الحظ أو الصدفة.

وشدد حتحوت قائلا :" لماذا لا يفوز المغرب بكأس العالم؟، أعتقد بأنه حان الوقت لتتويج منتخب عربي بالمونديال، وعلى المنتخب المغربي أن يثق بحظوظه حتى يتجاوز المرحلة المقبلة".