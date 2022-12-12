أرخص 5 سيارات للشراء من الكويت موديل 2023

يبحث المصريون العاملون في الكويت، عن سيارة جديدة للدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء التي اتاحت العديد من السبل المتعلقة بهذا الشأن، وسط توافر الكثير من الطرازات في الدول العربية وبأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت.

ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت

1 - جيلي كول راي موديل 2023

تحتوي السيارة جيلي كول راي موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

تقدم السيارة جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 5.199 الف دينار، وحتى 6.499 الف دينار.

ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت

2 - رينو ميجان موديل 2023

تستمد السيارة رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما دعمت بمحرك اخر سعة 2000 سي سي، بقوة 140 حصانا، وعزم دوران 193 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي ايضا يعمل بتقنية الدفع الامامي.

تبدأ اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023 من 3.699 الف دينار حتى 5.750 الف دينار.

ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت

3 - رينو داستر موديل 2023

ينتج محرك السيارة رينو داستر موديل 2023 قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

تقدم السيارة رينو داستر موديل 2023 بسعر يبدأ من 3.699 الف دينار إلى 5 الاف و 500 دينار.

ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت

4 - هيونداي اكسنت موديل 2023

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 على محرك 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، بقوة 122 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

تبدأ اسعار الفئة الاولى من السيارة هيونداي اكسنت موديل 2023 من 4.450 الف دينار إلى 4.650 الف دينار.

ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من الكويت

5 - هيونداي كريتا موديل 2023

تصل السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 من وضع الثبات 0 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 144 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء CVT يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

تقدم السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 بسعر يبدأ من 4.800 الف دينار وحتى 7.450 الف دينار.