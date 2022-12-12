إيران تتوعد بريطانيا وأوروبا بعقوبات شديدة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لديها قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية، ستنفذها قريبا.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين إنه "بشأن مواقف الدول الأجنبية تجاه التطورات الأخيرة في إيران فنحن نرفض التدخل في الشأن الإيراني، ونعتبره يتناقض مع ميثاق وآليات الأمم المتحدة، ولدينا قائمة من العقوبات على بعض الجهات والشخصيات الأوروبية والبريطانية وسوف ننفذها قريبا".

في المقابل، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في محاولة للاتفاق على مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران على المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة".

حزمة قاسية

كما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الاتحاد سيفرض حزمة قاسية من العقوبات ضد إيران، مشيرًا قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إلى أنه لم يتم التوافق بعد على حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.

وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي وشملت العقوبات النيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.

كانت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، قد أعلنت السبت ‬‬ أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.