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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توابع عرض مسلسل هاري وزوجته مستمرة.. شقيقة ميجان تفجر مفاجأة

هاري وميجان
هاري وميجان

خلال الساعات الماضية تصدر مسلسل الأمير هاري وزوجته الفنانه المعتزلة ميجان ماركل نسب المشاهدة في العالم ومصر ، الا ان هناك العديد من التوابع التي صاحبت عرض هذا العمل . 

ولعل اخر هذه التوابع هو خروج شقيقة ميجان ماركل لتكذيب شقيقتها ، حيث اكدت ان تصريحاتها في المسلسل كاذبة وليست لها علاقة بالواقع . 

وكشفت شقيقة ميجان ماركل في برنامج Sunrise على القناة السابعة، ان شقيقتها كذبت فيما يتعلق بدعوتها لحفل زفافها خلال المسلسل الوثائقي الذي صدر منه ٣ حلقات فقط حتي الان . 

وكان تمكن مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على منصة نتفليكس ، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر . 

وأحتل المسلسل الجديد الذى يظهر فيه الزوجان  الامير هاري وزوجته ميجان ماركل المركز الثاني ضمن الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفليكس ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط .

وكانت قد انطلقت أولى حلقات المسلسل الجديد للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل على منصة نتفليكس والذي يصف الحياة الملكية في العائلة البريطانية، مما سبب هجوما على الزوجين من المتابعين.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، قال هاري إن ميجان ماركل تتمتع بصفات «التعاطف» و«الحنان» و«الثقة»، مثل ديانا، متحدثاً عن رغبته في «حماية» عائلته من المصير المأساوي لوالدته.

في الحلقة الأولى من مسلسل «هاري وميجان»، التي بثتها «نتفليكس» صباح الخميس الماضي ، قال الأمير: «الكثير مما هي ميجان عليه، يشبه إلى حد كبير أمي. لديها التعاطف ، ولديها الحنان نفسه، والثقة نفسها. لديها هذا الدفء نفسه».

أثناء حديثه، ظهرت في الحلقة مقاطع لميغان وديانا. بدت الأميرة الراحلة في مقطع وهي تحمل هاري الصغير وتمشي خلف الأمير ويليام، قبل عرض مقطع يظهر ميجان وابن الزوجين آرتشي، يركضان في الحديقة يداً بيد.

وأظهر مقطع فيديو آخر ميجان وهي تحمل آرتشي بين ذراعيها، وهو يمسك وجهها. تبع ذلك مقطع فيديو لديانا وهي تحمل هاري بطريقة مماثلة.

وقال تعليق صوتي لهاري: «أوافق على أنه سيكون هناك أشخاص حول العالم يختلفون بشكل أساسي مع ما فعلته وكيف فعلت ذلك... لكنني علمت أن علي أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي خاصة بعد ما حدث لأمي. كما تعلمون، لم أكن أريد أن يعيد التاريخ نفسه.

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