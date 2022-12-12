البسوا شتوي.. الأرصاد تحذر: فرق 12 درجة مئوية بين النهار والليل.. فيديو

يهتم الشعب المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة وانخفاضها ليلا .

وأكدت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه هناك حالة استقرار في الطقس، ويشهد الطقس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .

وقالت منار غانم في تصريحات تليفزيونية:" الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، لكنها حارة على على حنوب الصعيد وسيناء .

وأضافت منار غانم:" انخفاض درجات الحرارة يبدأ مع غياب أشعة الشمس، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس يشعرنا بالدفء،ن ودرجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تسجل 13 درجة مئوية اليوم".

فرص سقوط أمطار

وتابعت منار غانم، أنه هناك شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة ، والقريبة من المسطحات المائية ، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وهي خفيفة لا تؤثر على الأعمال اليومية .

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن بداية فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر الجاري، و مازلنا في فصل الخريف، مضيفة أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاراً أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 2 درجة مئوية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع غياب أشعة الشمس، يحدث إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، و الصباح الباكر.

وأشارت منار غانم إلى، أن الفرق بين درجات الحرارة نهاراً و ليلاً على القاهرة الكبرى، حوالي 12 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال هذا الأسبوع، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت:"لو بنخرج في فترات الصباح الباكر وبنرجع في الساعات المتأخرة من الليل يبقى لازم نرتدي ملابس شتوية"

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الثلاثاء، سوف يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد.

ويظل الطقس غدا حارًّا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون خفيف وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12 درجات.