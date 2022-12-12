طلب معاقبة بوتين.. هل لهذا علاقة بإلغاء اللقاء الصحفي مع الرئيس

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحفي السنوي هذا العام، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ويعد المؤتمر الصحفي، الذي يستمر عادة لعدة ساعات، هو أحد الفرص القليلة للصحفيين من كافة الأنحاء في الكرملين لطرح أسئلة على بوتين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام المملوكة للدولة الروسية أن بوتين لن يعقد مؤتمرا صحفيا هذا العام.

ورفض بيسكوف إعطاء سبب للإلغاء، لكن يقول مراقبون إن الأمر ليس له علاقة باجتماع دول السبع، ولكن يمكن أن يكون مسار الحرب بأكملها هو الداعي للإلغاء.

وسبق إن أدانت المفوضية الأوروبية مرارًا الحرب الروسية في أوكرانيا ، واتهمت الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام الطاقة كسلاح لرفع أسعار السلع الأساسية وزرع حالة من عدم اليقين في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.

وخلال مكالمات بالفيديو كونفرانس، اجتمع حلفاء مجموعة السبعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأكدوا التزامهم بمساعدة البلاد في مواجهة روسيا.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، وعد قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بدعم أوكرانيا ”للمدة التي يستغرقها الأمر” ، واصفين تصرفات روسيا بأنها ”حرب عدوانية غير قانونية وغير مبررة وغير مبررة”.



كما أدانت المجموعة الجهات الفاعلة التي سهلت الحرب.

وجاء في البيان: ”لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم الحرب والفظائع الأخرى. وسنحاسب الرئيس بوتين والمسؤولين عنه وفقا للقانون الدولي. نعيد التأكيد على أن خطاب روسيا النووي غير المسؤول غير مقبول وأن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية سيقابل بعواقب وخيمة ”.

تعهد زعماء مجموعة السبع بأن يجتمع وزراء ماليتهم ”قريبًا” لمناقشة كيفية دعم أوكرانيا مالياً حتى عام 2023.

وقال القادة إن صندوق النقد الدولي يجب أن يكون لاعباً مركزياً.