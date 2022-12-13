ألماني بسعر الصيني.. أوبل كورسا بـ 85 ألف جنيه

نالت إصدارات شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل ، شهرة واسعة لدى الشعب المصري، أولًا لطرازاتها الاعتمادية ذات الهيكل الانيق، وثانيًا لعشق المصريين للصناعات الألمانية في السيارات ولكنها بأسعار باهظة فتتوافر إصدارات اوبل بأسعار اقتصادية مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، ولكن في حال التغييرات التي حدثت في السوق المصرية في وقتنا الحالي وفي ظل الأسعار الجنونية للـ"زيرو" اتجه الكثير للبحث عن طرازات أوبل في سوق المستعمل.

ولهذا فقد توفرت إحدى إصدارات شركة اوبل الألمانية بحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، فقد جاء عرض على السيارة أوبل كورسا موديل عام 2005 بـ 85 ألف جنيه.

أوبل كورسا موديل عام 2005

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2005 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 59 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 5 سرعات ، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 8 لتر لكل 100 كيلو متر.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية للسيارة أوبل كورسا موديل 2005 فقد ظهرت بتصميم شبابي عصري بمساحة رحبة تسع لأربعة أشخاص بكل أريحية، اثنين في المقعدين الأماميين و2 آخرين في المقعد الخلفي، وقد احتوت مقصورتها على عجلة قيادة مبسطة وعدادات سهلة القراءة ووسائل الأمان والسلامة منها الوسائد الهوائية الأمامية.

أوبل كورسا موديل عام 2005

وبحسب مالك السيارة فقد بلغ عداد أوبل كورسا موديل 2005 أكثر من 200 ألف كيلو متر، وهي مزودة بمكيف هواء وزجاج كهربائي وقفل ذاتي "سنتر لوك" وأيضًا مرايا كهربائية.