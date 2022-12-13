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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبايدر مان يظهر فى الأردن.. شرطي ينقذ فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها|شاهد

صدى البلد

شهدت الأردن مساء أمس واقعة مثيرة حيث نجح أحد رجال الأمن فى إنقاذ فتاة من الموت بعد سقوطها من شرفة منزلها.

وبحسب وكالة عمون فقد أنقذ العريف صباح محمد الملاعبة من مرتبات الأمن العام فتاة بعد سقوطها من نافذة منزل ذويها في الطابق الثاني بأحد المباني السكنية في العاصمة عمان.

وروى أحد الجيران لإذاعة الأمن العام كيف كانت الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة تتواجد بشكل خطر على حافة نافذة منزلها في الطابق الثاني دون وجود ذويها.

وبين أنهم قاموا بالاتصال على رقم الطوارئ 911 وصادف ذلك مرور العريف الملاعبة بالقرب من المنزل.

وعلى اثر مناشدة من الجيران ، بادر العريف الملاعبة إلى تسلق أحد الجدران للدخول إلى باحة المنزل حتى وصل أسفل النافذة بعد أن تيقن أن الفتاة ومن غير إدراك منها لا تستجيب للنداءات، وعند سقوطها أمسك الملاعبة بها وحماها من الارتطام بالأرض لينقذ حياتها بقصة أشبه ما تكون بالخيال.

وفي هذه الأثناء حضر ذوو الفتاة كما حضرت مرتبات الدفاع المدني إلى الموقع وقدموا الإسعافات الأولية للفتاة والعريف الملاعبة بعد أن تعرضا لرضوض بسيطة.

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الأردن رجال الأمن إنقاذ فتاة من الموت العاصمة عمان ذوي الاحتياجات الخاصة

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