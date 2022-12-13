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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حضور نقيب الصحفيين..cic يناقش التحديات والقضايا الإعلامية في العصر الرقمي 

المعهد الكندي العالي
المعهد الكندي العالي cic

ينظم المعهد الكندي العالي cic   فعاليات المؤتمر الإعلامي الدولي السادس لإعلام cic   تحت عنوان "التحديات والقضايا الإعلامية في العصر الرقمي"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور "، وبحضور لفيف من الإعلاميين والأكاديميين، وذلك يومي 14- و15 من ديسمبر الجاري، في مقر ال CIC التجمع الخامس.

 

يأتي المؤتمر في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية في كافة القطاعات ومنها قطاع الإعلام.

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وقال الدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة CIC - في تصريح له اليوم - إن المؤتمر سيكون بمشاركة نخبة من رموز الإعلام المصري وابرزهم :الأستاذ  ضياء رشوان- نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي -رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، والكاتب الصحفي علاء ثابت -رئيس تحرير جريدة الاهرام، والدكتور عادل عبد الغفار -المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، والدكتور محمود مسلم- رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة  DMC ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري ، والدكتور عمرو الليثي - رئيس اتحاد الاذاعات والقنوات الإسلامية الكاتب الصحفي، الأستاذ رفعت فياض -مدير تحرير أخبار اليوم.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال الغزاوى، عميدة كلية اعلام CIC أن المؤتمر الذى تستمر فعالياته على مدار يومين،  سيناقش 33 بحثا عن القضايا الإعلامية في العصر الرقمي في مختلف القطاعات والتي سيتم مناقشتها من خلال أساتذة وعمداء الإعلام في مصر من خلال 7 جلسات علمية ستعقد بالتوازي على مدار يومي المؤتمر.

 

بدورها، قالت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، إن المؤتمر سيناقش محورين أساسيين وهما: "مستقبل خريجي الإعلام في ظل تحديات العصر الرقمي"، ومستقبل الإعلام الرقمي في الجمهورية الجديدة-الفرص والتحديات "بالإضافة لتوصيات المؤتمر وفى الختام سيتم تكريم المشاركين.

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